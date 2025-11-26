Wypadek na budowie. Karetki zabrały trzy osoby

Straż pożarna interweniowała w Radzyminie na ulicy Rycerskiej. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.
- Doszło do zawalenia się nadproża i szalunku na budowanym obiekcie. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Przytomne zostały przekazane pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego - poinformował mł. kpt. Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.
Przeczytaj także: Dwa rozbite auta, trzy osoby ranne
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock