Kluczowe fakty:
- Mieszkańcy alarmowali o gehennie zwierząt w Arciechowie pozostawionych bez opieki. Schorowane i głodne zwierzęta zagryzały się nawzajem.
- Sprawą zajęła się prokuratura. Właściciel psów usłyszał zarzut.
- Gmina wydała decyzję o odbiorze czworonogów, jednak przez miesiąc jej nie wykonano. Psy zabrały organizacje społeczne.
Arciechów – miejscowość letniskowo-rekreacyjna, tuż obok Zalewu Zegrzyńskiego. Zaledwie 17 kilometrów od granic Warszawy. Ulica Zegrzyńska. To tutaj latami trwał dramat zwierząt.