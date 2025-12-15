"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało jej zatrzymanie

Nagranie z interwencji policji w Radomiu Źródło: KWP zs. w Radomiu, X

O szczegółach zdarzenia policja poinformowała w poniedziałek na portalu X. Jak przypomniano, doszło do niego w sobotę.

"Po godz. 21 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenia dotyczące kobiety z nożem. Z relacji zgłaszających wynikało, że kobieta w klapkach i krótkich spodenkach chodzi na ulicy Słowackiego z dużym nożem w ręku, (...) weszła do jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pierwsi na miejscu byli mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego" - czytamy w policyjnym wpisie.

Ranny policjant

Kontakt z kobietą był utrudniony. Nie wykonywała poleceń funkcjonariuszy. "W związku z tym użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu, a następnie obezwładniono ją. W trakcie interwencji ranny w palce został 35-letni policjant, który po opatrzeniu ran opuścił szpital" - dodała w komunikacie KWP.

26-letnia mieszkanka Radomia trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta była trzeźwa, pobrano od niej krew do dalszych badań laboratoryjnych. "W poniedziałek (15 grudnia 2025 r.) została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód, gdzie przedstawiono jej zarzut usiłowania czynnej napaści na policjanta, nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz groźby karalne. Zastosowano wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru" - podsumowała policja.

O zdarzeniu informowaliśmy w sobotę na tvnwarszawa.pl. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy na Kontakt24.

Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy Źródło: Artur/Kontakt24

