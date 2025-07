15-latek jechał hulajnogą, dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość

- Korzystanie ze ścieżek rowerowych – jeżeli są dostępne. W ich braku: jazda po jezdni z ograniczeniem do 30 km/h. - Jazda po chodnikach – tylko gdy nie ma ścieżki rowerowej ani jezdni z ograniczeniem do 30 km/h. Prędkość należy dostosować do ruchu pieszych. - Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy hulajnogą to 20 km/h. - Pojazd musi posiadać światła przednie i tylne, odblaski, dzwonek i hamulec. - Zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. - Hulajnoga przeznaczona jest tylko dla jednej osoby – przewożenie pasażerów jest niedozwolone. - Zakaz holowania innych pojazdów hulajnogą.

obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną