Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy

Do zdarzenia doszło na trasie S8, pomiędzy węzłami Wypędy a Opacz, w pobliżu miejscowości Puchały.
Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Dwa pasy trasy S8 w kierunku Warszawy są przejezdne. Wygrodzony został jeden pas, tworzy się lekki korek - relacjonował po godzinie 16 reporter.
O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. - Miało tam miejsce zderzenie samochodu osobowego i dwóch pojazdów ciężarowych. Samochodami podróżowali wyłącznie kierowcy. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl