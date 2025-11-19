Utrudnienia na kolei pod Warszawą, opóźnione pociągi

Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Według osoby, która skontaktowała się z redakcją Kontaktu24, na odcinku Tłuszcz- Wołomin nastąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pociągi są opóźnione lub odwołane.

O utrudnieniach na tej linii, które zaczęły się już w nocy z wtorku na środę, ostrzegają również Koleje Mazowieckie. "W dniu 19 listopada od godz. 00.29 występują utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Czyżew ( na odcinku Wołomin – Tłuszcz). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - informuje na swojej stronie przewoźnik.

Ze strony PKP PLK Portal Pasażera wynika, że niektóre pociągi mają opóźnienia sięgające około 35 minut.

Spółkę PKP PLK zapytaliśmy o przyczynę opóźnień. Czekamy na odpowiedź.