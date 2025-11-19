Logo TVN Warszawa
Utrudnienia na kolei pod Warszawą, opóźnione pociągi

Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia występują na odcinku od Wołomina do Tłuszcza. Niektóre pociągi są opóźnione. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Według osoby, która skontaktowała się z redakcją Kontaktu24, na odcinku Tłuszcz- Wołomin nastąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pociągi są opóźnione lub odwołane.

O utrudnieniach na tej linii, które zaczęły się już w nocy z wtorku na środę, ostrzegają również Koleje Mazowieckie. "W dniu 19 listopada od godz. 00.29 występują utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Czyżew ( na odcinku Wołomin – Tłuszcz). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - informuje na swojej stronie przewoźnik.

Ze strony PKP PLK Portal Pasażera wynika, że niektóre pociągi mają opóźnienia sięgające około 35 minut.

Spółkę PKP PLK zapytaliśmy o przyczynę opóźnień. Czekamy na odpowiedź.

Trzeci stopień alarmowy. Jest decyzja premiera
Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

KolejPKP PLKKoleje Mazowieckie
