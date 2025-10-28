Pijany rowerzysta jechał całą szerokością drogi Źródło: śląska policja

Do zdarzenia doszło na ulicy Bolesławowej w Legionowie. Tamtejsi policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, zwrócili uwagę na mężczyznę, który wywrócił się jadąc rowerem. Funkcjonariusze ruszyli z pomocą cykliście.

"Mężczyzna miał spore trudności z utrzymaniem się na nogach. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec regionu miał w swoim organizmie prawie 4 promile alkoholu" - informuje podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Surowsze przepisy dla pijanych rowerzystów

Policja przypomina, że od 1 stycznia 2022 roku jazda rowerem w stanie po spożyciu alkoholu, czyli mając w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem w wysokości 1000 złotych. Natomiast jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości - powyżej 0,5 promila, to grzywna w wysokości 2500 złotych.

Sąd może orzec też zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku kiedy rowerzysta, w okresie trwania sądowego zakazu jazdy na rowerze, wsiądzie ponownie na jednoślad, będą groziły mu 3 lata więzienia. Bez znaczenia będzie czy jest pijany czy trzeźwy.