Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu

Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta jechał całą szerokością drogi
Źródło: śląska policja
Mężczyzna postanowił wsiąść na rower pomimo że pił alkohol. W pewnym momencie wywrócił się, co zwróciło uwagę policjantów. Okazało się, że rowerzysta miał prawie cztery promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło na ulicy Bolesławowej w Legionowie. Tamtejsi policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, zwrócili uwagę na mężczyznę, który wywrócił się jadąc rowerem. Funkcjonariusze ruszyli z pomocą cykliście.

"Mężczyzna miał spore trudności z utrzymaniem się na nogach. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec regionu miał w swoim organizmie prawie 4 promile alkoholu" - informuje podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Surowsze przepisy dla pijanych rowerzystów

Policja przypomina, że od 1 stycznia 2022 roku jazda rowerem w stanie po spożyciu alkoholu, czyli mając w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem w wysokości 1000 złotych. Natomiast jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości - powyżej 0,5 promila, to grzywna w wysokości 2500 złotych.

Sąd może orzec też zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku kiedy rowerzysta, w okresie trwania sądowego zakazu jazdy na rowerze, wsiądzie ponownie na jednoślad, będą groziły mu 3 lata więzienia. Bez znaczenia będzie czy jest pijany czy trzeźwy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
System w samochodzie powiadomił służby o wypadku
Pijany 26-latek uderzył autem w ogrodzenie
TVN24
Adam Niedzielki, pobicie, szpital, SOR, Siedlce
"Reanimowałem z pistoletem przyłożonym do głowy"
TVN24
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Media wyproszone z procesu apelacyjnego
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Wola
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
Okolice
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
Mokotów
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Rembertów
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami
Okolice
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni
Kierowca uderzył w przydrożną figurkę
Uderzył autem w przydrożną figurkę, jest ciężko ranny
Okolice
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont
Wola
Marszałkowska się zazieleni
"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna. Apel do świadków
Okolice
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
Ulice
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy
Okolice
Wszystkich Świętych, deszczowo
Jak dojechać na cmentarze?
Ulice
Remont skrzyżowania dróg startowych na Lotnisku Chopina
Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina
Włochy
Kontrola paszportowa na Lotnisku Chopina
Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku
Włochy
Trasa S7 na odcinku Czosnów - Modlin
W grze poznał koleżankę. 13-latek jechał do niej rowerem trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na moście w Wyszogrodzie
Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą
Okolice
Samochód wrócił do firmy leasingowej
Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych
Mokotów
W którym mieście piesi są najmniej bezpieczni? Sprawdzamy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał na pasach, grozi mu pięć lat więzienia
Okolice
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Płacą za metry, których nie ma
Katarzyna Kędra
Pożar auta przed stacją paliw
Wybuch i pożar auta przy stacji paliw. Nagranie
Włochy
Burmistrz Woli chce ograniczeń w parkowaniu hulajnóg (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz Woli chce ograniczyć pozostawianie hulajnóg
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki