Pijany kierowca wracał z synem z zakupów. Wpadł przez nadmierną prędkość

Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w miejscowości Bogusławice koło Płońska (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W Bogusławicach (woj. mazowieckie) policjanci drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość, gdy wracał z 12-letnim synem z zakupów do domu. Okazało się, że miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.

Do interwencji doszło w środę w południe. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Płońsku prowadzili pomiary prędkości na drodze w miejscowości Bogusławice. W pewnym momencie nadjechał kierowca mazdy, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 19 kilometrów na godzinę. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli.

"Już w trakcie rozmowy z mężczyzną funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. 46-latek miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu" - informuje w komunikacie nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

I dodaje, że w pojeździe podróżował także 12-letni syn mężczyzny. Obaj wracali z zakupów do domu.

Stracił prawo jazdy, może trafić do więzienia

"Kierującemu wydano zakaz dalszej jazdy i elektronicznie zatrzymano prawo jazdy. Samochód trafił na strzeżony parking, a chłopiec został przekazany pod opiekę członka rodziny, który przyjechał na miejsce. 46-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie" - relacjonuje rzeczniczka płońskiej policji.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat więzienia oraz kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

"To przykład sytuacji, w której chwila lekkomyślności mogła skończyć się tragedią. Alkohol za kierownicą wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a każda decyzja o prowadzeniu po spożyciu to ryzyko nie tylko dla siebie, ale też dla innych użytkowników dróg i najbliższych" - przestrzega nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Piotr Bakalarski

