Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych

Do zdarzenia doszło w Płocku Źródło: Google Earth Pro

Ogień pojawił się w mieszkaniu w bloku około godziny 19. - Po przybyciu na miejsce zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar mieszkania na drugim piętrze budynku, płomienie wydobywały się przez okno - informuje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, rzecznik płockich strażaków.

Pożar mieszkania w Płocku Źródło: Panorama Płock

W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Trzepowa, zespoły ratownictwa medycznego, policja, straż miejska oraz służby energetyczne. - Przeprowadzono ewakuację 26 osób, pięć zostało przewiezionych do szpitala - przekazuje Wojciech Pietrzak.

Po godzinie 21 strażak poinformował, że mieszkańcy z dwóch klatek wrócili do swoich mieszkań. Lokatorzy z pionu, w którym doszło do pożaru noc spędzili poza mieszkaniami.

Pożar mieszkania w Płocku Źródło: OSP w Płocku - Trzepowie

