Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych

Ogień pojawił się w mieszkaniu w bloku około godziny 19. - Po przybyciu na miejsce zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar mieszkania na drugim piętrze budynku, płomienie wydobywały się przez okno - informuje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, rzecznik płockich strażaków.
W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Trzepowa, zespoły ratownictwa medycznego, policja, straż miejska oraz służby energetyczne. - Przeprowadzono ewakuację 26 osób, pięć zostało przewiezionych do szpitala - przekazuje Wojciech Pietrzak.
Po godzinie 21 strażak poinformował, że mieszkańcy z dwóch klatek wrócili do swoich mieszkań. Lokatorzy z pionu, w którym doszło do pożaru noc spędzili poza mieszkaniami.
Autorka/Autor: aw/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Panorama Płock