Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych

Pożar mieszkania w Płocku
Do zdarzenia doszło w Płocku
Źródło: Google Earth Pro
We wtorek wieczorem strażacy gasili pożar mieszkania w Płocku. Ogień wydostawał się przez okna w bloku przy ulicy 3 Maja. Z budynku ewakuowano mieszkańców, pięć osób trafiło do szpitala.

Ogień pojawił się w mieszkaniu w bloku około godziny 19. - Po przybyciu na miejsce zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar mieszkania na drugim piętrze budynku, płomienie wydobywały się przez okno - informuje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, rzecznik płockich strażaków.

Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock

W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Trzepowa, zespoły ratownictwa medycznego, policja, straż miejska oraz służby energetyczne. - Przeprowadzono ewakuację 26 osób, pięć zostało przewiezionych do szpitala - przekazuje Wojciech Pietrzak.

Po godzinie 21 strażak poinformował, że mieszkańcy z dwóch klatek wrócili do swoich mieszkań. Lokatorzy z pionu, w którym doszło do pożaru noc spędzili poza mieszkaniami.

Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: OSP w Płocku - Trzepowie
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aw/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Panorama Płock

Udostępnij:
TAGI:
PłockStraż pożarnaOchotnicza Straż Pożarna
Czytaj także:
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
Śródmieście
Awaria pociągu w okolicach Grodziska Mazowieckiego
Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny
Objazdy autobusów w Warszawie
Awaria wodociągowa na Grzybowskiej. Autobusy skierowano na objazdy
Śródmieście
Substancje znalezione przez policjantów w aucie
Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód
Bemowo
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek
Śródmieście
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
Białołęka
16-latek uciekał kradzionym autem
16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
Targówek
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"
Katarzyna Kędra
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
Śródmieście
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Mokotów
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
W ciężarówce pękła przednia szyba
Spadająca tafla lodu rozbiła przednią szybę w jadącej ciężarówce
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
Śródmieście
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu
Pchał wózek z kobietą. Pomogli im dotrzeć do domu
Wola
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Centralnym
Śródmieście
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
Śródmieście
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili 10-latka w zamkniętym aucie
Śródmieście
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport oryginalny, problem był z wizą
Włochy
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
Targówek
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
Śródmieście
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą"
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
Ursynów
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
Wola
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
Bemowo
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
Wola
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca nie poniesie kary
Ursynów
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Pchli targ w miejscu świątecznego jarmarku. Był pomysł, jest odpowiedź
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki