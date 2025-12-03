Logo TVN Warszawa
Okolice

"Uprowadzenie" goryla z restauracji. Policjanci odzyskali nietypową dekorację

Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali skradzioną figurę goryla
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Z jednej z płockich restauracji skradziono figurę goryla. Policji udało się odzyskać dekorację. Podejrzanemu o jej "uprowadzenie" grozi nawet pięć lat więzienia.

Sprawa kradzieży dekoracji została zgłoszona policji przed kilkoma tygodniami. "Choć to nie było żywe zwierzę, właściciele lokalu, z którego 'uprowadzono' goryla, nie kryli, że dekoracyjna figura o wartości blisko trzech tysięcy złotych była ważnym elementem wystroju restauracji" - informuje w komunikacie podkomisarz Monika Jakubowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Poszukiwania okazałej figury doprowadziły funkcjonariuszy do powiatu kutnowskiego, gdzie odnaleźli skradziony przedmiot.

Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Za kradzież sztucznego goryla grozi kara więzienia

"Odzyskany goryl wraz z policjantami wrócił do Płocka i trafił na płocką komendę, gdzie na czas oczekiwania zajął miejsce przy świątecznym drzewku. 28-letni sprawca kradzieży usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia" - zaznacza podkom. Jakubowska.

I dodaje, że właściciele restauracji, którzy odzyskali swoją nietypową ozdobę, nie kryli wdzięczności za zaangażowanie policjantów. "Przyznali, że wątpili, że goryl powróci na swoje honorowe miejsce" - opisuje rzeczniczka płockiej policji.

Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Policjanci odnaleźli skradzionego kota
Kradzież kota wartego 12 tysięcy złotych
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

