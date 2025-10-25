Logo TVN Warszawa
16 oskarżonych, 45 milionów strat

Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko 16 osobom podejrzanym o przestępstwa dotyczące nielegalnej produkcji papierosów. Grupa, w której skład wchodzili Polacy i Białorusini, miała własną halę produkcyjną.

"Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko 16 osobom - podejrzanym o popełnienie na terenie Mazowsza przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych z: nielegalną produkcja wyrobów tytoniowych, uchylaniem się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i od towarów i usług, udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnieniem przestępstw przeciwko prawom własności przemysłowej oraz organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy państwowej i pobytu na terytorium RP" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

63 zarzuty

Prokurator dodał, że łącznie zatrzymanym osobom postawiono 63 zarzuty z artykułów: 258 Kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie przestępczej), 264 Kodeksu karnego (nielegalne przekroczenie granicy), 273 Kodeksu karnego (używanie dokumentów poświadczających nieprawdę). Podejrzani usłyszeli też zarzuty związane z Kodeksem karnym skarbowym, jak uchylanie się od opodatkowania czy paserstwo akcyzowe.

"W toku tego śledztwa – wyłączono celem odrębnego rozpoznania (również przez inne jednostki prokuratury) materiały wobec kolejnych dziewięciu osób; część z nich dobrowolnie poddała się już karze. W sprawie przesłuchano ponad trzydziestu świadków i zebrani 15 opinii biegłych różnych specjalności" - podał prokurator.

Nielegalnie przyjeżdżali z Białorusi

Według ustaleń śledczych, w skład międzynarodowej grupy przestępczej wchodzili Polacy i Białorusini. Proceder, trwający blisko cztery lata polegał na nielegalnym organizowaniu przekraczania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywateli Białorusi. Były to osoby posiadające wiedzę w zakresie mechaniki maszyn przemysłowych, zwłaszcza linii technologicznych do wytwarzania wyrobów tytoniowych. Osoby te wykonywały pracę przy nielegalnej produkcji papierosów.

Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Straty szacowane na 45 milionów złotych

"Grupa posiadała własną halę przystosowaną do dyskretnej produkcji. W wyniku przeszukań kilkunastu miejsc związanych z przestępczą działalnością, znaleziono i zabezpieczono około 3,8 miliona sztuk nielegalnych papierosów oraz ponad 13,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość zatrzymanych wyrobów tytoniowych wynosi 12 milionów złotych" - wyliczył prokurator Maliszewski. Jak dodał, w toku śledztwa zabezpieczono kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów o wartości około jednego miliona złotych, gotówkę w kwocie ponad 134 tysięcy złotych oraz ponad tysiąca euro oraz biżuterię wartą 40 tysięcy złotych. Zabezpieczono również pojazdy służące do przewozu osób i towarów, urządzenia służące do zagłuszania sygnałów GPS, a także telefony komórkowe.

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych danin publicznoprawnych sięgnęły łącznie około 45 mln złotych. Sprawcom, na poczet przyszłych orzeczeń zabezpieczono kilkanaście nieruchomości o wielomilionowej wartości. Za popełnienie tych przestępstw grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Prokuratura Okręgowa w Płocku

PłockProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
