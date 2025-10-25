16 oskarżonych, 45 milionów strat

"Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko 16 osobom - podejrzanym o popełnienie na terenie Mazowsza przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych z: nielegalną produkcja wyrobów tytoniowych, uchylaniem się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i od towarów i usług, udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnieniem przestępstw przeciwko prawom własności przemysłowej oraz organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy państwowej i pobytu na terytorium RP" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
63 zarzuty
Prokurator dodał, że łącznie zatrzymanym osobom postawiono 63 zarzuty z artykułów: 258 Kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie przestępczej), 264 Kodeksu karnego (nielegalne przekroczenie granicy), 273 Kodeksu karnego (używanie dokumentów poświadczających nieprawdę). Podejrzani usłyszeli też zarzuty związane z Kodeksem karnym skarbowym, jak uchylanie się od opodatkowania czy paserstwo akcyzowe.
"W toku tego śledztwa – wyłączono celem odrębnego rozpoznania (również przez inne jednostki prokuratury) materiały wobec kolejnych dziewięciu osób; część z nich dobrowolnie poddała się już karze. W sprawie przesłuchano ponad trzydziestu świadków i zebrani 15 opinii biegłych różnych specjalności" - podał prokurator.
Nielegalnie przyjeżdżali z Białorusi
Według ustaleń śledczych, w skład międzynarodowej grupy przestępczej wchodzili Polacy i Białorusini. Proceder, trwający blisko cztery lata polegał na nielegalnym organizowaniu przekraczania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywateli Białorusi. Były to osoby posiadające wiedzę w zakresie mechaniki maszyn przemysłowych, zwłaszcza linii technologicznych do wytwarzania wyrobów tytoniowych. Osoby te wykonywały pracę przy nielegalnej produkcji papierosów.
Straty szacowane na 45 milionów złotych
"Grupa posiadała własną halę przystosowaną do dyskretnej produkcji. W wyniku przeszukań kilkunastu miejsc związanych z przestępczą działalnością, znaleziono i zabezpieczono około 3,8 miliona sztuk nielegalnych papierosów oraz ponad 13,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość zatrzymanych wyrobów tytoniowych wynosi 12 milionów złotych" - wyliczył prokurator Maliszewski. Jak dodał, w toku śledztwa zabezpieczono kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów o wartości około jednego miliona złotych, gotówkę w kwocie ponad 134 tysięcy złotych oraz ponad tysiąca euro oraz biżuterię wartą 40 tysięcy złotych. Zabezpieczono również pojazdy służące do przewozu osób i towarów, urządzenia służące do zagłuszania sygnałów GPS, a także telefony komórkowe.
Straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych danin publicznoprawnych sięgnęły łącznie około 45 mln złotych. Sprawcom, na poczet przyszłych orzeczeń zabezpieczono kilkanaście nieruchomości o wielomilionowej wartości. Za popełnienie tych przestępstw grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
