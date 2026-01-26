Logo TVN Warszawa
Stracił panowanie autem, z impetem wjechał w dom. Ranni

Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom
Kierowca wjechał w domu, są ranni
Źródło: KMP w Płocku
W poniedziałek rano w Płocku kierujący samochodem osobowym uderzył w dom. Ranne zostały trzy osoby.

Komenda Miejska Policji w Płocku poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Maszewskiej. Kierujący toyotą stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca oraz dwóch pasażerów pojazdu trafiło do szpitala.

- Drugi patrol policji pojechał do szpitala, by zbadać poszkodowanych na zawartość alkoholu w organizmie - wskazała podkom. Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. - Przyczyną wypadku było najprawdopodobniej niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze - dodała.

W domu byly dwie osoby

W domu przebywały dwie osoby, mieszkańcy nie odnieśli obrażeń. W chwili zadrzeania przebywali w innym pokoju.

Policja będzie badać okoliczności zdarzenia, obecnie służby oczekują na wyniki badań.

Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

