Stracił panowanie autem, z impetem wjechał w dom. Ranni

Kierowca wjechał w domu, są ranni

Komenda Miejska Policji w Płocku poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Maszewskiej. Kierujący toyotą stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca oraz dwóch pasażerów pojazdu trafiło do szpitala.

- Drugi patrol policji pojechał do szpitala, by zbadać poszkodowanych na zawartość alkoholu w organizmie - wskazała podkom. Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. - Przyczyną wypadku było najprawdopodobniej niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze - dodała.

W domu byly dwie osoby

W domu przebywały dwie osoby, mieszkańcy nie odnieśli obrażeń. W chwili zadrzeania przebywali w innym pokoju.

Policja będzie badać okoliczności zdarzenia, obecnie służby oczekują na wyniki badań.

