Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie uzyskali informację, że jeden z mieszkańców Józefosławia w swoim mieszkaniu może mieć znaczne ilości środków odurzających.

Zarzuty i dozór

- Praca operacyjna policjantów piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego po raz kolejny zakończyła się owocnie. Funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania 19-latka, gdzie znaleźli ponad 200 porcji handlowych marihuany. Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających - poinformowała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków. - Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Zgodnie z ustawą za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - zaznaczyła rzeczniczka.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.