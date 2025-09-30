Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie uzyskali informację, że jeden z mieszkańców Józefosławia w swoim mieszkaniu może mieć znaczne ilości środków odurzających.
Zarzuty i dozór
- Praca operacyjna policjantów piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego po raz kolejny zakończyła się owocnie. Funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania 19-latka, gdzie znaleźli ponad 200 porcji handlowych marihuany. Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających - poinformowała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków. - Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Zgodnie z ustawą za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - zaznaczyła rzeczniczka.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.
Autorka/Autor: katke/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie