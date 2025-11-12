Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel

Kontenery stały w jednym z samoobsługowych magazynów w okolicy Piaseczna.
"Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli jednorazowe e-papierosy, papierosy i mokry tytoń do palenia (tw. melasa) bez znaków akcyzy oraz podrobione perfumy. Dodatkowo znaleźli opakowania żelków do ssania z zawartością substancji czynnej THC" - przekazała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dorota Beznosik-Majchrzak.
Dodała, że drugi kontener należący do tego mężczyzny również był wypełniony nielegalnym towarem.
Nielegalne wyroby tytoniowe
W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli łącznie 17,5 tysiąca sztuk e-papierosów, blisko 26 tysięcy sztuk papierosów i ok. 70 kilogramów mokrego tytoniu do palenia bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo zabezpieczyli 803 opakowania podrabianych perfum. Szacunkowa wartość nielegalnego towaru to blisko 1,9 miliona złotych.
Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego oraz naruszenia prawa własności intelektualnej.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Krajowa Administracja Skarbowa