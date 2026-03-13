Widziała jeden patrol, drugi ją zaskoczył. 20 punktów karnych za wyprzedzanie

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Błońskiej w Tarczynie zatrzymali do kontroli drogowej kierującą Fordem. Kobieta wyprzedzała inne auto bezpośrednio na przejściu dla pieszych, a dodatkowo przekroczyła dozwoloną prędkość jazdy. Okazało się, że za kierownicą siedziała 51-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego.

"Kilkaset metrów wcześniej widziałam inny patrol więc was się tutaj nie spodziewałam"

"W rozmowie z funkcjonariuszami przyznała, że kilkaset metrów wcześniej zauważyła inny patrol i… nie spodziewała się kolejnego w tym miejscu" - opisała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Za popełnione wykroczenia kierująca została ukarana mandatem w wysokości 1800 zł, a na jej konto trafiło 20 punktów karnych.

20 punktów karnych trafiło na konto 51-latki Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

"Ta sytuacja to nie tylko dobre przypomnienie, że przepisy ruchu drogowego obowiązują zawsze, a nie tylko wtedy kiedy widzimy policyjny patrol. Warto również pamiętać o tym, że przejście dla pieszych jest miejscem, w którym kierujący powinien zachować szczególną ostrożność, zwolnić i być przygotowanym do zatrzymania pojazdu. Wyprzedzanie w takim miejscu jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne" - zaapelowała policjantka.

Opracowała Alicja Glinianowicz