Widziała jeden patrol, drugi ją zaskoczył. 20 punktów karnych za wyprzedzanie

Piaseczno (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
20 punktów karnych trafiło na konto 51-latki, która nie tylko przekroczyła dozwoloną prędkość, ale też wyprzedzała inne auto na przejściu dla pieszych. Kobieta tłumaczyła policjantom, że kilkaset metrów wcześniej widziała już inny patrol, więc kolejnego się nie spodziewała.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Błońskiej w Tarczynie zatrzymali do kontroli drogowej kierującą Fordem. Kobieta wyprzedzała inne auto bezpośrednio na przejściu dla pieszych, a dodatkowo przekroczyła dozwoloną prędkość jazdy. Okazało się, że za kierownicą siedziała 51-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego.

"Kilkaset metrów wcześniej widziałam inny patrol więc was się tutaj nie spodziewałam"

"W rozmowie z funkcjonariuszami przyznała, że kilkaset metrów wcześniej zauważyła inny patrol i… nie spodziewała się kolejnego w tym miejscu" - opisała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Za popełnione wykroczenia kierująca została ukarana mandatem w wysokości 1800 zł, a na jej konto trafiło 20 punktów karnych.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

"Ta sytuacja to nie tylko dobre przypomnienie, że przepisy ruchu drogowego obowiązują zawsze, a nie tylko wtedy kiedy widzimy policyjny patrol. Warto również pamiętać o tym, że przejście dla pieszych jest miejscem, w którym kierujący powinien zachować szczególną ostrożność, zwolnić i być przygotowanym do zatrzymania pojazdu. Wyprzedzanie w takim miejscu jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne" - zaapelowała policjantka.

Opracowała Alicja Glinianowicz

