Kosztowne przejażdżki rowerzystów

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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W Krzakach Czaplinkowskich policjanci zatrzymali do kontroli 47-letniego rowerzystę. Jak podali, był pijany, miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Niewiele mniej, bo blisko 2,5 promila alkoholu "wydmuchał" 35-letni rowerzysta zatrzymany do kontroli w Szczakach na ulicy Mrokowskiej.

Rowerzyści byli pijani Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Zostali oni ukarani mandatami w wysokości po 2,5 tysiąca złotych, a dalszą drogę do domu musieli kontynuować pieszo.

"Nietrzeźwy rowerzysta stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz wpływa na prawidłową ocenę sytuacji na drodze" - przypomina podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Piasecznie.

Mężczyźni zostali ukarani mandatami Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

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