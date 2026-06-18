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Okolice

Kosztowne przejażdżki rowerzystów

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Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
Wyjechali rowerami, wrócili do domu pieszo i z mandatami do zapłacenia. Policjanci zatrzymali dwóch pijanych rowerzystów.

W Krzakach Czaplinkowskich policjanci zatrzymali do kontroli 47-letniego rowerzystę. Jak podali, był pijany, miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Niewiele mniej, bo blisko 2,5 promila alkoholu "wydmuchał" 35-letni rowerzysta zatrzymany do kontroli w Szczakach na ulicy Mrokowskiej.

Rowerzyści byli pijani
Rowerzyści byli pijani
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Zostali oni ukarani mandatami w wysokości po 2,5 tysiąca złotych, a dalszą drogę do domu musieli kontynuować pieszo.

"Nietrzeźwy rowerzysta stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz wpływa na prawidłową ocenę sytuacji na drodze" - przypomina podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Piasecznie.

Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholrowerzystaPolicjaPiaseczno
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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