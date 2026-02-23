Logo TVN Warszawa
Okolice

Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik

Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Niebezpieczna sytuacja w Piasecznie. Kierowca autobusu, chcąc ominąć jeden z samochodów, wjechał na chodnik. Podczas tego manewru zahaczył o auto stojące na pasie. Obywatel Ukrainy został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Jak podaje policja, do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Jarząbka w Piasecznie.

Policja: chciał ominąć pojazd, wjechał na chodnik

"Kierujący autobusem, chcąc ominąć pojazd marki Mazda, wjechał na chodnik, a następnie doprowadził do uszkodzenia samochodu (osobowego - red.). Policjanci piaseczyńskiej drogówki, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, ustalili, że autobusem kierował 50-letni obywatel Ukrainy" - opisała podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

W wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń, skończyło się na stratach materialnych. Za popełnione wykroczenie kierowca autobusu został ukarany mandatem w wysokości 1050 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Chodnik jest przestrzenią dla pieszych

"Chodnik jest przestrzenią przeznaczoną dla pieszych, którzy właśnie tu powinni czuć się bezpiecznie" - przypomniała policjantka.

I wyjaśniła, czym jest pas ruchu, który może być wyznaczony znakami drogowymi lub nieoznaczony, jednak zawsze stanowi pas jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów.

"Jeśli szerokość pasa nie pozwala na bezpieczne wykonanie manewru, kierujący powinien poczekać. W tej sytuacji kierowca autobusu powinien tak właśnie postąpić, zamiast podejmować ryzyko wjazdu na chodnik" - pisze podkom. Gąsowska.

"To zdarzenie stanowi kolejny przykład na to, że pośpiech i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą prowadzić do niepotrzebnych konsekwencji" - podsumowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Opracowała Alicja Glinianowicz

Uderzył w latarnię i zasnął. Był pijany
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

