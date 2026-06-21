Duży pożar na placu pełnym tirów
Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w niedzielę kilka minut przed godziną 4. Na miejsce zadysponowano łącznie osiem zastępów.
- W zgłoszeniu była mowa o pożarze trzech samochodach ciężarowych. Na miejscu okazało się, że ogień zajął sześć samochodów, cztery naczepy i jeden kontener chłodniczy - mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Przedstawicielka straży pożarnej wskazała, że akcja gaśnicza trwała blisko trzy godziny. - W jednym z pojazdów znajdowały się dwa zbiorniku gazu LNG. Strażacy zabezpieczyli je. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu - dodaje Jaworska.
Przyczyny i szczegółowe okoliczności pożaru wyjaśniać będzie policja.
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Źródło: tvnwarszawa.pl