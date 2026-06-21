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Okolice

Duży pożar na placu pełnym tirów

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Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla?
Źródło zdj. gł.: OSP Kośmin
Kilka pojazdów ciężarowych spłonęło na placu w miejscowości Pabierowice koło Grójca (Mazowieckie). Nikt nie został ranny.

Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w niedzielę kilka minut przed godziną 4. Na miejsce zadysponowano łącznie osiem zastępów.

- W zgłoszeniu była mowa o pożarze trzech samochodach ciężarowych. Na miejscu okazało się, że ogień zajął sześć samochodów, cztery naczepy i jeden kontener chłodniczy - mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Źródło zdjęcia: OSP Kośmin
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Źródło zdjęcia: OSP Kośmin
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Źródło zdjęcia: OSP Kośmin
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Źródło zdjęcia: OSP Kośmin
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Źródło zdjęcia: OSP Kośmin

Przedstawicielka straży pożarnej wskazała, że akcja gaśnicza trwała blisko trzy godziny. - W jednym z pojazdów znajdowały się dwa zbiorniku gazu LNG. Strażacy zabezpieczyli je. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu - dodaje Jaworska.

Przyczyny i szczegółowe okoliczności pożaru wyjaśniać będzie policja.

Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Źródło zdjęcia: OSP Grójec
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Źródło zdjęcia: OSP Grójec
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Źródło zdjęcia: OSP Grójec
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Źródło zdjęcia: OSP Grójec
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Źródło zdjęcia: OSP Grójec
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca
Źródło zdjęcia: OSP Grójec
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Pożary
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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