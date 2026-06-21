Okolice Duży pożar na placu pełnym tirów Oprac. Dariusz Gałązka |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: OSP Kośmin

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Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w niedzielę kilka minut przed godziną 4. Na miejsce zadysponowano łącznie osiem zastępów.

- W zgłoszeniu była mowa o pożarze trzech samochodach ciężarowych. Na miejscu okazało się, że ogień zajął sześć samochodów, cztery naczepy i jeden kontener chłodniczy - mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar tirów w miejscowości Pabierowice Pożar tirów w miejscowości Pabierowice Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Pożar tirów w miejscowości Pabierowice Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Pożar tirów w miejscowości Pabierowice Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Pożar tirów w miejscowości Pabierowice Źródło zdjęcia: OSP Kośmin Pożar tirów w miejscowości Pabierowice Źródło zdjęcia: OSP Kośmin

Przedstawicielka straży pożarnej wskazała, że akcja gaśnicza trwała blisko trzy godziny. - W jednym z pojazdów znajdowały się dwa zbiorniku gazu LNG. Strażacy zabezpieczyli je. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu - dodaje Jaworska.

Przyczyny i szczegółowe okoliczności pożaru wyjaśniać będzie policja.

Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Źródło zdjęcia: OSP Grójec Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Źródło zdjęcia: OSP Grójec Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Źródło zdjęcia: OSP Grójec Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Źródło zdjęcia: OSP Grójec Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Źródło zdjęcia: OSP Grójec Groźny pożar w Pabierowicach koło Grójca Źródło zdjęcia: OSP Grójec