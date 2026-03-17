Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny

Uszkodzona szyba Źródło: KPP Ostrów Mazowiecka

W piątek ostrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzonych szybach w oknach bloku i klatki schodowej. Dziury miały powstać w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Funkcjonariusze znaleźli odpryski i przestrzeliny.

Broń

Kilka godzin później zatrzymali do sprawy 52-latka.

"Mężczyzna w momencie zatrzymania miał ponad 0,4 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną typu ASG z amunicją" - poinformowała w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zarzut

Gdy 52-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzut uszkodzenia szyb w oknach mieszkań oraz klatki schodowej poprzez ostrzał z broni pneumatycznej. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b