Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny

Uszkodzona szyba
Uszkodzona szyba
Źródło: KPP Ostrów Mazowiecka
Ktoś ostrzelał blok w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci podejrzewają, że za sprawą stoi 52-latek. W jego mieszkaniu znaleziono broń pneumatyczną.

W piątek ostrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzonych szybach w oknach bloku i klatki schodowej. Dziury miały powstać w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Funkcjonariusze znaleźli odpryski i przestrzeliny.

Broń

Kilka godzin później zatrzymali do sprawy 52-latka.

"Mężczyzna w momencie zatrzymania miał ponad 0,4 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną typu ASG z amunicją" - poinformowała w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zarzut

Gdy 52-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzut uszkodzenia szyb w oknach mieszkań oraz klatki schodowej poprzez ostrzał z broni pneumatycznej. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ostrów Mazowiecka

Udostępnij:
