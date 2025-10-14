Trzy lata koszmaru. Sprawca skazany i wpisany do "rejestru pedofilów"

Pedofile w sieci Źródło: Polska i Świat TVN24

Sebastian O. był oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce o wielokrotne doprowadzenie małoletniej dziewczynki obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił apelacji jego obrońcy od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce. A to oznacza, że wyrok 12 lat więzienia jest już prawomocny. Sąd orzekł wobec O. także obowiązek poddania się dwóm terapiom: seksuologicznej oraz uzależnienia od alkoholu. Po odbyciu kary pozbawienia wolności trafi on do szpitala psychiatrycznego.

Ma dożywotni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną w jakikolwiek sposób. Sąd przyznał jej nawiązkę w kwocie 40 tysięcy złotych.

Sebastian O. został wpisany do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Trzy lata koszmaru

Do osądzonych prawomocnie zdarzeń dochodziło w okresie od lipca 2019 roku do czerwca 2022 roku.

"Do części tych zachowań dochodziło przy użyciu przemocy wobec dziecka, w czasie kiedy wymieniona nie miała ukończonych 15 lat oraz do zmuszania jej do przesyłania swoich zdjęć zawierających treści pornograficzne z jej udziałem. Sebastian O. posiadał też w swoim telefonie komórkowym treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Oskarżony powyższych czynów dopuścił się w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Był już wcześniej karany za przestępstwa między innymi za zgwałcenie małoletniej" - podała w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

