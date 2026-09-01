Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Trzy promile i odebrane prawo jazdy. Zatrzymał go policjant w czasie wolnym

|
Jechał autem pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci kontrolowali kierowców z powietrza
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjant poza godzinami służby zauważył kierującego Mazdą, którego styl jazdy budził niepokój. 52-letni kierujący miał blisko trzy promile alkoholu i zatrzymane prawo jazdy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w Ostrołęce. Młodszy aspirant Piotr Szymborski miał wtedy dzień wolny i jechał ulicą Mostową. Jego uwagę zwrócił kierujący Mazdą, który jechał przed nim.

"Styl jazdy wzbudzał podejrzenia"

"Styl jazdy wzbudził podejrzenia policjanta, co do stanu trzeźwości kierującego. Mazda zjeżdżała na przeciwny pas jezdni zagrażając kierującym jadącym z przeciwka" - opisała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Policjant, dzwoniąc na numer alarmowego 112, powiadomił o sytuacji ostrołęckich policjantów. Funkcjonariusz kontynuował jazdę za Mazdą, obserwując jej kierowcę.

"Gdy samochód zatrzymał się na ulicy Celulozowej policjant podbiegł do auta i zabrał kluczyki uniemożliwiając dalszą jazdę. Jednocześnie przekazał ostrołęckim policjantom informację o miejscu zatrzymania pojazdu" - dodała asp. Laczkowska.

Od kierującego czuł silną woń alkoholu.

Blisko trzy promile i zatrzymane prawo jazdy

Policjanci drogówki, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia zbadali stan trzeźwości kierującego. Badanie potwierdziło przypuszczenia ostrowskiego dzielnicowego. Okazało się, że za kierownicą Mazdy siedział 52-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, który miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna miał też zatrzymane prawo jazdy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaAlkohol
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek w Zakroczymiu. Tymczasowy areszt dla 23-latka
Wjechał w ogrodzenie. Był pijany, po narkotykach, miał sądowy zakaz
Okolice
Zaatakowała pielęgniarkę w hospicjum (zdjęcie ilustracyjne)
Atak na pielęgniarkę hospicjum. Szarpanina i kopniaki
Mokotów
Straż Graniczna (zdjęcie ilustracyjne)
"Wor w zakonie" zatrzymany na lotnisku. Miał 39 tożsamości
Włochy
Zapłakane i roztrzęsione dziecko podróżowało samotnie autobusem linii 174
Zapłakane dziecko podróżowało samotnie autobusem. "Mama chłopca nie zdążyła wsiąść"
Wola
Po 82 latach zegarek trafił do siostry pani Wiesławy
Bliscy nie wiedzieli o jego istnieniu. "Drobiazg zwykłej dziewczyny zachował się tyle lat"
Aleksandra Arendt-Czekała
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał bez kasku. Ma kłopoty z powodu zawartości plecaka
Okolice
Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany
Okolice
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Będą utrudnienia
Żoliborz
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii. Były wikariusz odpowie za posiadanie narkotyków
Okolice
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli. Jedna osoba poważnie ranna
Okolice
Tramwaj na Moście Poniatowskiego
Tramwaje wróciły na Most Poniatowskiego. Ale to nie koniec remontów
Ulice
Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej w Kościele św. Krzyża
"Wando, Warszawa będzie o Tobie pamiętać"
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w gminie Pionki
Motocyklista zginął po zderzeniu z 19-letnim kierowcą
PIONKI
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Ukrył się u znajomej, która "nie ma w zwyczaju otwierać policji"
Wola
morawiecki sklej twitter
Morawiecki pokazał nagranie. "Byłam w szoku, kiedy to zobaczyłam"
Dariusz Gałązka
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Jechali skuterem, zderzyli się z pociągiem. Nie żyje 14-latek, 13-latka w szpitalu
Okolice
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Braki w kasie banku i na kontach klientów. Prezes, dyrektorka i kasjerka z zarzutami
Radom
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista. Szukają świadków
Okolice
Kontrole w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Kontrole przy lotnisku, pięciu kierowców zatrzymanych
Włochy
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Wpadł pod pociąg i zginął. Apel policji
Okolice
Przejście przez tory w miejscu niedozwolonym
73 pociągi tylko jednego dnia, a ludzie przechodzą przez tory
Dariusz Gałązka
Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Reakcja świadków, zatrzymane pijane kierujące
Okolice
Tablica była, ale nie było jej widać
Problem z tablicą, przymusowa poprawka przy drodze
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych
Ostrzelali namioty osób w kryzysie bezdomności
Praga Północ
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Kieszonkowcy obserwowali kupujących. Nie wiedzieli, że ktoś obserwuje ich
Wola
Miał zakaz pobytu a w mieszkaniu niezarejestrowany kastet
Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce setkom cudzoziemców
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Reklama okazała się pułapką. Oszukana po raz drugi
Okolice
Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban
Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci"
Okolice
Wypadek w miejscowości Strachówko
Czołowe zderzenie. Są ranni, w tym dwoje dzieci
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki