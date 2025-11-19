Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"

Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na terenie jednego z kościołów trafiło do policjantów z Ostrołęki 5 listopada.
"Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że nieznany sprawca, przebywając w świątyni, wyłamał drewnianą skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie 4 000 złotych" - poinformował w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Na miejsce skierowano policjantów. "Dzięki ich dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz działaniom operacyjnym ustalono podejrzanego" - dodał Żerański. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Ostrołęki.
Wcześniej miał już konflikt z prawem
Mężczyzna został zatrzymany 18 listopada na terenie Ostrołęki.
Zebrany w tej sprawie przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem. Jak podali mundurowi, 36-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu.
Zapowiedzieli, że mężczyzna poniesie surową odpowiedzialność, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, czyli wcześniej był już karany za tego typu przestępstwa.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Ostrołęka