Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"

Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na terenie jednego z kościołów trafiło do policjantów z Ostrołęki 5 listopada.

"Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że nieznany sprawca, przebywając w świątyni, wyłamał drewnianą skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie 4 000 złotych" - poinformował w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Na miejsce skierowano policjantów. "Dzięki ich dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz działaniom operacyjnym ustalono podejrzanego" - dodał Żerański. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Ostrołęki.

Wcześniej miał już konflikt z prawem

Mężczyzna został zatrzymany 18 listopada na terenie Ostrołęki.

Zebrany w tej sprawie przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem. Jak podali mundurowi, 36-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Zapowiedzieli, że mężczyzna poniesie surową odpowiedzialność, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, czyli wcześniej był już karany za tego typu przestępstwa.