Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok

Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrołęka (Mazowsze)
Źródło: Google
W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie braci Zdzisława i Marka G. oskarżonych o pobicie sąsiada ze skutkiem śmiertelnym. Sąd wymierzył im kary odpowiednio 9 i 12 lat więzienia. Do tragedii doszło w sierpniu ubiegłego roku we wsi Czarnia.

"Sąd Okręgowy w Ostrołęce wymierzył oskarżonemu Zdzisławowi Januszowi G. karę 9 lat pozbawienia wolności, natomiast oskarżonemu Markowi G. karę 12 lat pozbawienia wolności. Orzekł też wobec oskarżonych środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie po 10 tys. złotych oraz obciążył oskarżonych kosztami postępowania" - poinformowała rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Długa lista obrażeń

Do śmiertelnego pobicia mieszkańca wsi Czarnia doszło 17 sierpnia ubiegłego roku. 41-letni Marek G. zaatakował 67-latka na przystanku autobusowym, ponieważ ten miał pobić brata G. Jak wskazała prokurator, napastnik bił swoją ofiarę rękami po głowie. Pokrzywdzony upadł na chodnik, ale po chwili wstał i poszedł w stronę domu.

Śledczy ustalili, że Markowi G. to nie wystarczyło. Zadzwonił po swojego brata Zdzisława i razem poszli do domu pobitego na przystanku mężczyzny. Tam wyważyli drzwi wejściowe i dalej bili swoją ofiarę.

"Spowodowali u pokrzywdzonego liczne obrażenia zewnętrzne. Pokrzywdzony na głowie miał rany tłuczone czoła, łuku brwiowego prawego i ucha lewego, ranę ciętą wargi dolnej, podbiegnięcia krwawe okolic oczodołów, rozległe otarcia naskórka oraz podbiegnięcia krwawe na kończynach górnych, dolnych, brzuchu i klatce piersiowej. Pokrzywdzony doznał też obrażeń wewnętrznych: krwiaka podtwardówkowego prawej półkuli mózgowej oraz obrzęk mózgu" - wyliczyła długą listę obrażeń prokurator Łukasiewicz.

Zwłoki wrzucili do rzeki

Obrażenia, które odniósł 67-latek, spowodowały ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową i w następstwie śmierć. Bracia wyciągnęli zwłoki skatowanego mężczyzny z jego domu i wrzucili je do przepływającej w pobliżu rzeki Trybówki. Ciało zostało odnalezione po kilku dniach przez mieszkańców wsi.

Wyrok, który zapadł we wtorek, nie jest prawomocny. Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała, że Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce uznała, iż wymierzona oskarżonym kara jest słuszna.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceOstrołęka
Czytaj także:
Funkcjonariusze straży granicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Okolice
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
Bemowo
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
Białołęka
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Okolice
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
Okolice
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
Praga Północ
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Okolice
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Śródmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Okolice
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Okolice
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
Okolice
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy
Okolice
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
Okolice
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
Targówek
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
Okolice
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki