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Okolice

16-latek bez kasku jechał hulajnogą z prędkością ponad 60 kilometrów na godzinę

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Nastolatek jechał hulajnogą ponad 60 km/h
Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce
Środkiem jezdni, z prędkością 63 kilometrów na godzinę, bez uprawnień i kasku na głowie. Tak hulajnogą poruszał się 16-letni mieszkaniec Ostrołęki. Jego sprawa trafi do sądu rodzinnego.

We wtorek policjanci ostrołęckiej drogówki zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się z dużą prędkością środkiem jezdni w miejscu, gdzie nie miał prawa się znajdować.

Bez kasku i uprawnień

- Podjęli interwencję. Jak się okazało, hulajnogą kierował 16‑letni mieszkaniec Ostrołęki. Pomiar wykazał, że jechał z prędkością 63 kilometry na godzinę. Pojazd był zmodyfikowany w sposób umożliwiający osiąganie tak dużej prędkości. Nastolatek nie miał kasku, nie posiadał również wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną i poruszał się po jezdni, wbrew obowiązującym przepisom - poinformował rzecznik tamtejszej policji nadkomisarz Tomasz Żerański. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami: brakiem uprawnień, przekroczeniem prędkości oraz złamaniem zakazu poruszania się po jezdni, policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu.

Nastolatek jechał hulajnogą ponad 60 km/h
Nastolatek jechał hulajnogą ponad 60 km/h
Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Przypomnijmy: od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
PolicjaOstrołękaHulajnogi elektrycznePrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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