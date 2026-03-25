Anulowane transakcje, 206 zarzutów dla kasjerki

Zawiadomienie w tej sprawie złożyli właściciele marketu, w którym pracowała kobieta.
"W okresie od 10 grudnia 2025 roku do 20 marca 2026 roku, pracując w jednym ze sklepów na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, obsługując kasę fiskalną, przyjmowała zapłatę od klientów za sprzedawany towar, a następnie anulowała transakcje, zatrzymując zwrócone pieniądze dla siebie. Policjanci szybko ustalili jej pełne dane" - informuje w komunikacie asp. szt. Katarzyna Trąbińska z nowodworskiej policji.
W poniedziałkowe przedpołudnie, nowodworscy policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wspierani przez kryminalnych, zatrzymali 43-latkę.
Zarzuty i dozór policyjny
Kobiecie przedstawiono łącznie 206 zarzutów. 43-latka przyznała się, grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.
Decyzją prokuratora wobec kobiety zastosowano dozór policyjny.
