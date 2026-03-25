Anulowane transakcje, 206 zarzutów dla kasjerki

43-latce grozi do pięciu lat więzienia
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Kasjerka anulowała transakcje klientów i pieniądze brała dla siebie. W sumie było to 12 tysięcy złotych. 43-latka usłyszała 206 zarzutów, przyznała się.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyli właściciele marketu, w którym pracowała kobieta.

"W okresie od 10 grudnia 2025 roku do 20 marca 2026 roku, pracując w jednym ze sklepów na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, obsługując kasę fiskalną, przyjmowała zapłatę od klientów za sprzedawany towar, a następnie anulowała transakcje, zatrzymując zwrócone pieniądze dla siebie. Policjanci szybko ustalili jej pełne dane" - informuje w komunikacie asp. szt. Katarzyna Trąbińska z nowodworskiej policji.

W poniedziałkowe przedpołudnie, nowodworscy policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wspierani przez kryminalnych, zatrzymali 43-latkę.

43-latce grozi do pięciu lat więzienia
Źródło: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Zarzuty i dozór policyjny

Kobiecie przedstawiono łącznie 206 zarzutów. 43-latka przyznała się, grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratora wobec kobiety zastosowano dozór policyjny.

292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Czytaj także:
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gra z Albanią. Jak dojechać na mecz?
Praga Południe
Straż Graniczna - Lotnisko Chopina
Przyleciał z Nowego Jorku i został zatrzymany
Włochy
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg
Okolice
Artefakty odnalezione podczas prac arecheologicznych
Pierwsze dni badań i nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla
Śródmieście
W mieszkaniu była linia do produkcji fałszywych banknotów
Linia do produkcji fałszywek i gotowe wydruki. Siedem osób zatrzymanych
Okolice
Jerzy Malewicz
"Panie Jerzy, Warszawa nigdy o Panu nie zapomni"
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Kolejny etap będzie dotyczył 130 tysięcy zarejestrowanych teraz aut
Ulice
Zawalona hala w Mławie
Montowali monitoring, hala runęła, dwaj bracia zginęli. Opinia biegłego
Okolice
Kradziony skuter rozbierali już na części
Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel
Okolice
Akcja ratunkowa na Kanale Żerańskim
"Spadł z tratwy". Dramatyczna akcja ratunkowa
Białołęka
Auto jest całkowicie zniszczone po uderzeniu w kapliczkę. Kierowca w tym zdarzeniu nie odniósł większych obrażeń
Nie odnieśli obrażeń, ale mają poważne problemy
Okolice
Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium
Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"
Okolice
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
Praga Północ
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjechał z domu i nie wrócił. Koniec poszukiwań
Białołęka
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
Okolice
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
Okolice
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
Praga Południe
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
Okolice
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista
Okolice
Pożar hali w miejscowości Marianów
Pożar w hali zakładu cukierniczego
Okolice
Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach
Wypadek na krajowej "7". Kierowca był zakleszczony w aucie
Okolice
Narkotyki znalezione u 35-latka
Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki
Bemowo
Policja z zatrzymaną 40-latką
Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
Bielany
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
Śródmieście
Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach
Okolice

