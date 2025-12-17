Logo TVN Warszawa
Łowili ryby na szarpaka, grozi im więzienie

Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Za kłusownictwo grozi do dwóch lat więzienia
Źródło: KMP Płock
Łowili ryby na szarpaka. To nielegalna metoda. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, grozi im do dwóch lat więzienia. Taka sama kara grozi 47-latkowi, który łowił ryby przy pomocy sieci.

Dwaj mężczyźni wybrali się na ryby do przystani w Nowym Duninowie. "Łowili na szarpaka, czyli przy użyciu narzędzi kaleczących w postaci wędek z kotwicą" - informuje w komunikacie podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Zauważyli ich funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej i policjanci z posterunku w Nowym Duninowie. Zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 44 i 48 lat. Zabezpieczyli też narzędzia wędkarskie.

Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Źródło: KMP Płock

"Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności" - dodaje podkom. Monika Jakubowska.

Nie był rybakiem

Kilka dni wcześniej społeczni strażnicy rybaccy, patrolujący okolice Wisły, zauważyli mężczyznę łowiącego ryby przy użyciu sieci rybackiej. Wezwali policjantów z posterunku w Nowym Duninowie. Ci zatrzymali 47-latka i przejęli sieci. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Łowił przy użyciu sieci, stanie przed sądem
Łowił przy użyciu sieci, stanie przed sądem
Źródło: KMP Płock

Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów dotyczących połowu ryb.

"Stosowanie niedozwolonych metod, takich jak sieci, prądownice czy wnyki, nie tylko niszczy populację ryb, ale również stanowi przestępstwo" - przypomina podkom. Monika Jakubowska.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Płock

