Łowili ryby na szarpaka, grozi im więzienie

Za kłusownictwo grozi do dwóch lat więzienia Źródło: KMP Płock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwaj mężczyźni wybrali się na ryby do przystani w Nowym Duninowie. "Łowili na szarpaka, czyli przy użyciu narzędzi kaleczących w postaci wędek z kotwicą" - informuje w komunikacie podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Zauważyli ich funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej i policjanci z posterunku w Nowym Duninowie. Zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 44 i 48 lat. Zabezpieczyli też narzędzia wędkarskie.

Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia Źródło: KMP Płock

"Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności" - dodaje podkom. Monika Jakubowska.

Nie był rybakiem

Kilka dni wcześniej społeczni strażnicy rybaccy, patrolujący okolice Wisły, zauważyli mężczyznę łowiącego ryby przy użyciu sieci rybackiej. Wezwali policjantów z posterunku w Nowym Duninowie. Ci zatrzymali 47-latka i przejęli sieci. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Łowił przy użyciu sieci, stanie przed sądem Źródło: KMP Płock

Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów dotyczących połowu ryb.

"Stosowanie niedozwolonych metod, takich jak sieci, prądownice czy wnyki, nie tylko niszczy populację ryb, ale również stanowi przestępstwo" - przypomina podkom. Monika Jakubowska.

OGLĄDAJ: TVN24