Pod psem załamał się lód

W czwartek, 1 stycznia, o godzinie 12:13 dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie o psie, pod którym załamał się lód na Kanale Żerańskim w Nieporęcie.

Strażacy pojechali na miejsce.

Pies bezpiecznie wrócił do właściciela Źródło: KP PSP Legionowo

"Zabezpieczeni, w ubraniach do pracy w wodzie, wydobyli psa na ląd. Został przekazany właścicielowi" - podano w komunikacie.

Załamał się lód na Kanale Żerańskim Źródło: KP PSP Legionowo

Akcja trwała około 50 minut. Brali w niej udział strażacy z JRG Legionowo, OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie.

