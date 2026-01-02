Pod psem załamał się lód

W czwartek, 1 stycznia, o godzinie 12:13 dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie o psie, pod którym załamał się lód na Kanale Żerańskim w Nieporęcie.
Strażacy pojechali na miejsce.
"Zabezpieczeni, w ubraniach do pracy w wodzie, wydobyli psa na ląd. Został przekazany właścicielowi" - podano w komunikacie.
Akcja trwała około 50 minut. Brali w niej udział strażacy z JRG Legionowo, OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie.
Autorka/Autor: pop
Źródło: KP PSP Legionowo/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Legionowo