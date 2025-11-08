Logo TVN Warszawa
Pociąg potrącił człowieka. Utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk

Między Świerczem a Nasielskiem pociąg potrącił pieszego. Na miejscu pracują służby. Jest przerwa w ruchu między tymi stacjami, zdarzenie oddziałuje jednak na całą linię Warszawa-Gdańsk.

Pierwszą informację o utrudnieniach otrzymaliśmy na Kontakt24.

Do zdarzenia doszło około godziny 12, na odcinku pomiędzy miejscowościami Nasielsk i Świercze.

– Osoba poza przejściami i przejazdami wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. Od godziny 12 mamy wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej Warszawa-Gdańsk – poinformował Karol Jakubowski z PLK. - Przerwa w ruchu jest między Świerczem, a Nasielskiem. Natomiast oddziałuje to na całą linię kolejową, bo przejazd jest niedrożny w tym miejscu – doprecyzował.

Na miejscu pracują służby. Czekamy na decyzję, czy będzie można uruchomić przejazdy po jednym torze – powiedział.

"Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na całym obszarze kursowania pociągów przewoźnika Koleje Mazowieckie. Przepraszamy za utrudnienia" - podano na portalu pasażera.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

