Pociąg potrącił człowieka. Utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk

Pierwszą informację o utrudnieniach otrzymaliśmy na Kontakt24.
Do zdarzenia doszło około godziny 12, na odcinku pomiędzy miejscowościami Nasielsk i Świercze.
– Osoba poza przejściami i przejazdami wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. Od godziny 12 mamy wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej Warszawa-Gdańsk – poinformował Karol Jakubowski z PLK. - Przerwa w ruchu jest między Świerczem, a Nasielskiem. Natomiast oddziałuje to na całą linię kolejową, bo przejazd jest niedrożny w tym miejscu – doprecyzował.
Na miejscu pracują służby. Czekamy na decyzję, czy będzie można uruchomić przejazdy po jednym torze – powiedział.
"Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na całym obszarze kursowania pociągów przewoźnika Koleje Mazowieckie. Przepraszamy za utrudnienia" - podano na portalu pasażera.
