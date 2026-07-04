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Okolice

Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona

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Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Motocyklista zginął po uderzeniu w auto wyjeżdżające z parkingu przy cmentarzu. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Paulinie O., podejrzanej o spowodowanie tego śmiertelnego wypadku. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Sprawa dotyczy wypadku, do jakiego doszło 30 sierpnia ubiegłego roku na drodze wojewódzkiej numer 698 w miejscowości Stara Kornica w powiecie łosickim.

"Kierująca pojazdem marki Audi A3, włączając się do ruchu i wyjeżdżając z parkingu przy cmentarzu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu motocyklowi, kierowanemu przez Kamila D." - przypomina okoliczności wypadku Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Mężczyzna poruszał się drogą od strony Starej Kornicy w kierunku miejscowości Konstantynów.

Na skutek zderzenia motocyklista doznał poważnego urazu klatki piersiowej. Jego życia nie udało się uratować. Według prokuratury, zarówno on, jak i kierująca Audi Paulina O. byli trzeźwi.

"Podejrzana nie przyznała się"

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Paulina O. usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

"Przesłuchana w charakterze podejrzanej Paulina O. nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień" - informują śledczy.

W piątek prokuratura przekazała, że do Sądu Rejonowego w Siedlcach został skierowany akt oskarżenia przeciwko kierującej. Grozi jej kara od pół roku do ośmiu lat więzienia.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
SiedlceProkuraturaWypadki
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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