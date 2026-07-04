Okolice Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sprawa dotyczy wypadku, do jakiego doszło 30 sierpnia ubiegłego roku na drodze wojewódzkiej numer 698 w miejscowości Stara Kornica w powiecie łosickim.

"Kierująca pojazdem marki Audi A3, włączając się do ruchu i wyjeżdżając z parkingu przy cmentarzu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu motocyklowi, kierowanemu przez Kamila D." - przypomina okoliczności wypadku Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Mężczyzna poruszał się drogą od strony Starej Kornicy w kierunku miejscowości Konstantynów.

Na skutek zderzenia motocyklista doznał poważnego urazu klatki piersiowej. Jego życia nie udało się uratować. Według prokuratury, zarówno on, jak i kierująca Audi Paulina O. byli trzeźwi.

"Podejrzana nie przyznała się"

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Paulina O. usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

"Przesłuchana w charakterze podejrzanej Paulina O. nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień" - informują śledczy.

W piątek prokuratura przekazała, że do Sądu Rejonowego w Siedlcach został skierowany akt oskarżenia przeciwko kierującej. Grozi jej kara od pół roku do ośmiu lat więzienia.

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