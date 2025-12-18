Logo TVN Warszawa
Po "teście turbiny" stracił prawo jazdy

Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
W czasie "testu turbiny" przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę (wideo bez dźwięku)
Źródło: Policja Piaseczno
W miejscowości Moczydłów do kontroli drogowej został zatrzymany 21-letni kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy.

Na bmw jadące z dużą prędkością przez miejscowość Moczydłów zwrócili uwagę funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, którzy pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem.

"Pomiar, którego dokonali, nie pozostawiał złudzeń. Siedzący za kierownicą mężczyzna rozpędził swoje auto do 152 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. Jakby tego było mało, zlekceważył również obowiązujący w tym miejscu zakaz wyprzedzenia" - przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Funkcjonariusze zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. "21-latek tłumaczył, że właśnie testuje swoje auto, ponieważ dwie godziny wcześniej założył nową turbinę. Testy były w tym przypadku bardzo kosztowne. Mężczyzna stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące, pomniejszył swój domowy budżet o 3,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 30 punktów karnych" - wyliczyła poczet kar podkomisarz Gąsowska.

Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Źródło: KPP Piaseczno
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h
Dostał mandat za przekroczenie prędkości o jeden kilometr na godzinę
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy
Wilanów
Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

TAGI:
Policja, Drogi w Polsce, Piaseczno
