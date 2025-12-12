Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka

Policja zatrzymała pięć osób Źródło: Policja Mazowiecka

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zatrzymania związane ze śledztwem dotyczącym nielegalnego handlu opioidami i lekami przeciwbólowymi z morfiną przeprowadzone zostały dziewiątego grudnia, przy czym sprawa dotyczy także poświadczenia nieprawdy przez osobę uprawioną do wystawiania recept oraz dokumentacji medycznej - poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Pięć osób zatrzymanych

Według ustaleń postępowania, które prowadzone jest przez funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą mazowieckiej komendy policji pod nadzorem wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu, zorganizowana grupa przestępcza działała w tym mieście, jak również w Grójcu i w Warszawie oraz w innych częściach Polski od połowy 2023 r. do listopada tego roku.

- Sprawcy w nieuprawiony sposób zdobywali recepty, a następnie odpłatnie udostępniali pozyskane w ten sposób produkty lecznicze, które w swoim składzie mają między innymi opioidy czy też morfinę - wyjaśniła podinsp. Kucharska. Jak dodała, w Warszawie zatrzymano trzy osoby, w tym małżeństwo w wieku 43 i 45 lat oraz 44-letniego pseudokibica jednej ze stołecznych drużyn piłkarskich, natomiast w powiecie grójeckim 53-letnią lekarkę, a w Radomiu 45-latka.

Grupą kierowała 45-latka z Warszawy

W zatrzymaniach brali udział policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". - W czasie przeszukań odnaleziono oraz zabezpieczono pieniądze, środki odurzające i środki medyczne - zaznaczyła rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Jak podała, wszystkim zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym 45-latce z Warszawy zarzut kierowania grupą, za co grozi jej do 15 lat więzienia, a pozostałym do 8 lat pozbawienia wolności.

Wszystkich zatrzymanych sąd aresztował tymczasowo na trzy miesiące. Sprawa, jak podkreśla mazowiecka komenda, ma charakter rozwojowy.

Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Źródło: Policja Mazowiecka Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Źródło: Policja Mazowiecka Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Źródło: Policja Mazowiecka Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Źródło: Policja Mazowiecka Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Źródło: Policja Mazowiecka Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną Źródło: Policja Mazowiecka