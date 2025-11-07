Logo TVN Warszawa
Okolice

Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy

Tragiczny wypadek na DK76
Garwolin (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W miejscowości Łopacianka w powiecie garwolińskim (województwo mazowieckie) czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie żyje 72-letni mężczyzna. Policja ustaliła, że sprawca wypadku, 31-latek, był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej numer 76 w miejscowości Łopacianka pomiędzy Garwolinem a Łukowem.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, wykonujących czynności na miejscu zdarzenia, wynika, że 31-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego kierując bmw prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka fordem - przekazała tvnwarszawa.pl podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Tragiczny wypadek na DK76
Tragiczny wypadek na DK76
Tragiczny wypadek na DK76
Źródło: OSP Borowie
Tragiczny wypadek na DK76
Tragiczny wypadek na DK76
Źródło: OSP Borowie
Tragiczny wypadek na DK76
Tragiczny wypadek na DK76
Źródło: Policja Garwolin

Sprawca pijany i bez uprawnień

72-letni kierowca forda, mieszkaniec powiatu łukowskiego, odniósł poważne obrażenia. Pomimo wysiłku ratowników jego życia nie udało się uratować.

- Wstępne badanie trzeźwości 31-latka bezpośrednio po zdarzeniu wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Zostanie mu pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna nie posiadał uprawnień. Został zatrzymany - poinformowała Pychner.

Na miejscu pracują służby. Policjanci z ruchu drogowego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora zbierają i zabezpieczają ślady, wykonują oględziny, ustalają świadków. Droga jest zablokowana.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Borowie

