Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej numer 76 w miejscowości Łopacianka pomiędzy Garwolinem a Łukowem.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, wykonujących czynności na miejscu zdarzenia, wynika, że 31-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego kierując bmw prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka fordem - przekazała tvnwarszawa.pl podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Sprawca pijany i bez uprawnień

72-letni kierowca forda, mieszkaniec powiatu łukowskiego, odniósł poważne obrażenia. Pomimo wysiłku ratowników jego życia nie udało się uratować.

- Wstępne badanie trzeźwości 31-latka bezpośrednio po zdarzeniu wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Zostanie mu pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna nie posiadał uprawnień. Został zatrzymany - poinformowała Pychner.

Na miejscu pracują służby. Policjanci z ruchu drogowego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora zbierają i zabezpieczają ślady, wykonują oględziny, ustalają świadków. Droga jest zablokowana.