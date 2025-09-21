Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło

Jak poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z OSP Leszno, do zdarzenia doszło o godzinie 22.43 na ulicy Warszawskiej.
"Kolizja samochodu osobowego i autobusu komunikacji miejskiej z jeleniem. Brak osób poszkodowanych. Zwierzę nie przeżyło" - podała straż na Facebooku.
Na miejscu były dwa zastępy OSP: z Leszna i z Błonia. Czynności wykonywali również policjanci oraz lekarz weterynarii.
Zderzenie z jeleniem pod Warszawą
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Leszno