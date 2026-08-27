Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Stanie przed sądem

Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zatrzymanie podejrzanego o spowodowanie wypadku w Kozłach
Źródło wideo: KPP w Wołominie
Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Konrad P. odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę oraz za nieudzielenie pomocy motocykliście. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia, P. grozi 15 lat więzienia.

Do tragicznego wypadku doszło 28 lutego na drodze wojewódzkiej. Według śledczych, Konrad P., jadąc Toyotą od strony miejscowości Zaścienie w kierunku miejscowości Kozły (powiat wołomiński), umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

"Nie zachował szczególnej ostrożności, niewłaściwie obserwował sytuację na drodze oraz podjął manewr skrętu w lewo w drogę gruntową bez upewnienia się, że posiada odpowiednią przestrzeń i nie utrudni ruchu innym uczestnikom. W wyniku tych zaniedbań nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu z naprzeciwka motocykliście. Doszło do czołowego zderzenia z motocyklem marki Suzuki" - informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Motocyklista został poważnie ranny. "W wyniku odniesionych obrażeń 25-latek zmarł, natomiast kierowca auta uciekł z miejsca wypadku, nie podejmując próby udzielenia pomocy poszkodowanemu" - przekazywała po wypadku policja w Wołominie.

W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

Zatrzymany po przekroczeniu granicy

W akcji zatrzymania Konrada P. brali udział policjanci z Warszawy i Wołomina oraz strażnicy graniczni. Został zatrzymany po przekroczeniu granicy. Trafił do aresztu, a teraz został oskarżony.

Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczką z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.

Zatrzymanie podejrzanego o spowodowanie wypadku w Kozłach
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Grozi mu surowa kara

"Przestępstwa zarzucane oskarżonemu są zagrożone surową karą. Za samo spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia sąd ma obowiązek wymierzyć karę pozbawienia wolności w wymiarze nie niższym niż dwa lata do 12 lat. W związku ze zbiegiem przepisów, oskarżonemu grozi łączna kara do 15 lat pozbawienia wolności. Obligatoryjne jest również orzeczenie przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz nawiązki na rzecz osób najbliższych zmarłego" - podkreśla prokurator Marzena Kiełek-Łopińska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieWołominPolicjaStraż Graniczna
Czytaj także:
Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia
Szukają go w sprawie plecaka. Było w nim 20 tysięcy
Śródmieście
36-latek wpadł z workiem ziemniaków
Wybiegł ze sklepu, krzycząc: "złodziej ukradł ziemniaki"
Praga Południe
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
10 godzin, dwie kontrole, ten sam pijany kierowca
Okolice
Wypadek na A2 w powiecie żyrardowskim
Trzy wypadki na A2, są ranni
Okolice
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Wracają tramwaje, więcej autobusów
Komunikacja
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie motocyklisty i dwóch aut w Alejach Jerozolimskich
Ochota
Pobicie na placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne pobicie na placu zabaw
Okolice
Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111
Był biurowiec, będzie apartamentowiec
Klaudia Kamieniarz, Piotr Bakalarski
Radomska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zajść z udziałem Roberta Bąkiewicza (zdjęcie ilustracyjne)
Jest skarga na decyzję w sprawie awantury z udziałem Bąkiewicza
Radom
"Wyścig słoni" na S7
"Wyścigi słoni" na S7
Okolice
Badanie alkomatem
Stracił auto i będą sprawdzać, czy jest trzeźwy
Okolice
W weekend asfaltowanie na Pradze Południe i Woli (zdj. ilustracyjne)
Weekendowe prace, utrudnienia w wielu miejscach
Ulice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch mężczyzn przy drodze
Okolice
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na pasach. Prokuratura ujawnia, co powiedzieli kierowcy
Klaudia Kamieniarz
Spółdzielcza Farma MOST
Przypomną miejsca, które "karmiły" Warszawę
Mokotów
Alkohol, wtargnięcie na drogę kołowania i próba wejścia na pokład po zamknięciu odprawy
Incydent na Lotnisku Chopina. Pasażerowie wbiegli na drogę kołowania
Włochy
Awaria kasowników w komunikacji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec wakacji, zmiany w komunikacji miejskiej
Komunikacja
Policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o serię agresywnych zachowań wobec swojej sąsiadki
Połamała sąsiadce żebra i nos, szklaną butelką biła po głowie
Mokotów
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista zatrzymany. Odpowie za atak nożem na ulicy
Praga Północ
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Dwa miesiące nocnej prohibicji w Warszawie. Dane policji
Alicja Glinianowicz
Pościg policyjny w Zielonce (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg za mężczyzną. Padły strzały
Okolice
Kobieta jadąca hulajnogą elektryczną znajdowała się pod wpływem alkoholu
Jechała hulajnogą po alkoholu. Do domu wróciła pieszo, z mandatem w kieszeni
Okolice
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Policja weszła do mieszkania, a tam trzech Rosjan i nielegalna broń
Wola
Prace w rejonie Giserskiej w Ursusie
Białe worki, kombinezony i nieprzyjemny zapach zaniepokoiły mieszkańców
Ursus
14-latek bez uprawnień na motorowerze
14-latek na motorowerze bez tablicy, oświetlenia, ubezpieczenia i przeglądu
Okolice
Ciała starszego małżeństwa znalezione na Sępolnie (zdj
Podczas spaceru znaleźli dłoń. Zlecono badania genetyczne
Okolice
Obiekty odkryte na wykopalisku
Antyczna moneta z Zeusem i hełm celtycki. Sensacyjne odkrycia
Okolice
Muzyk disco polo skazany na 3,5 roku więzienia za gwałty i znęcanie się nad żoną
Muzyk disco polo skazany za gwałty i znęcanie się nad żoną
Okolice
Pędził przez miasto 135 km/h. Testował świeżo kupione auto
Tak testował nowe auto, że stracił prawo jazdy
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki