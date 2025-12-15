Ciało kobiety w wykopie na podwórku, policja zatrzymała 45-latka

Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim Źródło: Google Earth

- Znaleziono ciało 54-letniej kobiety w miejscowości Korytnica. Do sprawy zatrzymano 45-letniego mężczyznę. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora - przekazał nam po godzinie 18 Rafał Jeżak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że ofiara była lekarką pochodzącą z Ukrainy i pracowała w nocnej pomocy lekarskiej. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, kobietę znaleziono w wykopie na podwórku, przy drodze, zatrzymany do sprawy mężczyzna to bliska osoba dla ofiary.

- Służby zaalarmowały koleżanki z pracy lekarki, bo nie pojawiła się w przychodni i nie było z nią kontaktu - przekazał Artur Węgrzynowicz.