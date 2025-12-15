Logo TVN Warszawa
Ciało kobiety w wykopie na podwórku, policja zatrzymała 45-latka

Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim
Źródło: Google Earth
Policja i prokuratura badają sprawę śmierci 54-letniej kobiety, której ciało znaleziono pod Węgrowem (Mazowieckie). Do sprawy zatrzymano mężczyznę.

- Znaleziono ciało 54-letniej kobiety w miejscowości Korytnica. Do sprawy zatrzymano 45-letniego mężczyznę. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora - przekazał nam po godzinie 18 Rafał Jeżak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że ofiara była lekarką pochodzącą z Ukrainy i pracowała w nocnej pomocy lekarskiej. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, kobietę znaleziono w wykopie na podwórku, przy drodze, zatrzymany do sprawy mężczyzna to bliska osoba dla ofiary.

- Służby zaalarmowały koleżanki z pracy lekarki, bo nie pojawiła się w przychodni i nie było z nią kontaktu - przekazał Artur Węgrzynowicz.

Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów

Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów

Czterolatek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, ciało zakopali. Wyrok

Czterolatek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, ciało zakopali. Wyrok

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

Przestępczość w WarszawiePolicja
