Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Na miejscu ustalono, że autem kierował 24-latek. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy. Mężczyzna usiłował wytłumaczyć policjantom, że przed maską swojego auta zobaczył sarnę i tym sposobem znalazł się rowie. Nie wiedział, gdzie się znajduje. Takie zachowanie mężczyzny, wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy dokonali sprawdzenia pojazdu.

Badanie wykazało, że to mefedron

- Wewnątrz auta znaleźli narkotyki. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że jest to mefedron. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Od 24-latka pobrano również krew do badań, które wykażą, czy w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem narkotyków. Auto należące do 24-latka trafiło na policyjny parking depozytowy - przekazała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki Źródło: KPP w Piasecznie

Policjanci zespołu dochodzeniowo-śledczego z Komisariatu Policji w Lesznowoli następnego dnia zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie, który umożliwił przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu posiadania środków odurzających. - Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. O ewentualnym rozszerzeniu odpowiedzialności karnej zadecydują wyniki badań laboratoryjnych - podsumowała policjantka.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.