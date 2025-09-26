Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę

W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Policjanci piaseczyńskiej drogówki interweniowali w Kolonii Mrokowskiej (Mazowieckie), gdzie kierowca toyoty wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna był trzeźwy, ale w jego aucie funkcjonariusze znaleźli narkotyki. 24-latek trafił już do policyjnej celi.

Na miejscu ustalono, że autem kierował 24-latek. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy. Mężczyzna usiłował wytłumaczyć policjantom, że przed maską swojego auta zobaczył sarnę i tym sposobem znalazł się rowie. Nie wiedział, gdzie się znajduje. Takie zachowanie mężczyzny, wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy dokonali sprawdzenia pojazdu.

Badanie wykazało, że to mefedron

- Wewnątrz auta znaleźli narkotyki. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że jest to mefedron. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Od 24-latka pobrano również krew do badań, które wykażą, czy w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem narkotyków. Auto należące do 24-latka trafiło na policyjny parking depozytowy - przekazała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Źródło: KPP w Piasecznie

Policjanci zespołu dochodzeniowo-śledczego z Komisariatu Policji w Lesznowoli następnego dnia zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie, który umożliwił przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu posiadania środków odurzających. - Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. O ewentualnym rozszerzeniu odpowiedzialności karnej zadecydują wyniki badań laboratoryjnych - podsumowała policjantka.

W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Źródło: KPP w Piasecznie

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymanie 29-latka
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia
Ursus
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD
Komunikacja
Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznicowe uroczystości, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie
Okolice
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO. "Chodzi o jego postępowanie"
Okolice
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
Śródmieście
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła
Żoliborz
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Włochy i Służewiec? Drogowcy kończą badania
Mokotów
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
Śródmieście
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu
Śródmieście
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Wola
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
Okolice
Zatrzymanie
Stanęła w obronie Ukrainki, została uderzona. Zarzuty dla 38-latka
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Kierowca nie zauważył nawet sygnałów policjanta
Kosztowna rozmowa kierowcy
Okolice
Zatrzymanie 29-latka
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia
Ursus
samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy
Włochy
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
Okolice
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Okolice
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
Okolice
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
Ulice
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
Okolice
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Okolice
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki