Okolice

Włamywacz wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to nadal próbował uciekać

Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Do zdarzenia doszło w Józefowie w powiecie otwockim
Źródło: Google Maps
Włamywacze obrali za cel dom w podwarszawskim Józefowie. Jeden z nich podczas ucieczki połamał sobie nogi. Obaj zostali szybko zatrzymani przez policjantów.

W zeszły piątek, rano, mężczyzna zadzwonił do komisariatu policji w Józefowie. Zdenerwowany poinformował, że właśnie przed chwilą miało miejsce włamanie do jego domu na terenie Józefowa. Jak dodał, widział dwóch mężczyzn, jeden z nich wyskoczył przez okno, obaj uciekli.

Wyskakując z okna, połamał sobie nogi

Policjanci udali się na miejsce. - Zatrzymali mających związek z tym włamaniem 59-latka i 60-latka. Starszy był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Otwocku do odbycia kary 12 miesięcy pozbawienia wolności. Młodszy natomiast, spłoszony przez właściciela, wyskakując z okna, połamał sobie obie nogi. Mimo to nadal próbował uciekać. Trafił do szpitala, a po opatrzeniu dołączył do kompana z włamania w policyjnej celi - przekazała rzeczniczka otwockiej policji aspirant Paulina Harabin.

W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że sprawcy dom pokrzywdzonego okradali od początku września. Wyważyli drzwi wejściowe. Ukradli porcelanę, walizkę, narzędzia i elektronikę, powodując straty o łącznej wartości 12 tysięcy złotych.

Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków włamało się do szkoły
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wola

Zarzuty i areszt

- Zatrzymani do sprawy mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży w włamaniem. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku zawnioskował do sądu o ich tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i aresztował mężczyzn na okres trzech miesięcy - podała rzeczniczka.

Pokrzywdzony przesłał podziękowania do komendanta powiatowego policji w Otwocku, wskazując, że postawa podległych mu funkcjonariuszy przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Źródło: KPP w Otwocku

- Apelujemy o czujność sąsiedzką. Razem zapobiegajmy przestępstwom i wykroczeniom. Zwracajmy uwagę na podejrzane osoby i zdarzenia oraz niezwłocznie zgłaszajmy je miejscowej policji, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w danej okolicy podsumowała policjantka.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Otwocku

Policja Przestępczość w Warszawie
