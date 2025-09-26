Włamywacz wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to nadal próbował uciekać

Do zdarzenia doszło w Józefowie w powiecie otwockim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W zeszły piątek, rano, mężczyzna zadzwonił do komisariatu policji w Józefowie. Zdenerwowany poinformował, że właśnie przed chwilą miało miejsce włamanie do jego domu na terenie Józefowa. Jak dodał, widział dwóch mężczyzn, jeden z nich wyskoczył przez okno, obaj uciekli.

Wyskakując z okna, połamał sobie nogi

Policjanci udali się na miejsce. - Zatrzymali mających związek z tym włamaniem 59-latka i 60-latka. Starszy był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Otwocku do odbycia kary 12 miesięcy pozbawienia wolności. Młodszy natomiast, spłoszony przez właściciela, wyskakując z okna, połamał sobie obie nogi. Mimo to nadal próbował uciekać. Trafił do szpitala, a po opatrzeniu dołączył do kompana z włamania w policyjnej celi - przekazała rzeczniczka otwockiej policji aspirant Paulina Harabin.

W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że sprawcy dom pokrzywdzonego okradali od początku września. Wyważyli drzwi wejściowe. Ukradli porcelanę, walizkę, narzędzia i elektronikę, powodując straty o łącznej wartości 12 tysięcy złotych.

Zarzuty i areszt

- Zatrzymani do sprawy mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży w włamaniem. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku zawnioskował do sądu o ich tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i aresztował mężczyzn na okres trzech miesięcy - podała rzeczniczka.

Pokrzywdzony przesłał podziękowania do komendanta powiatowego policji w Otwocku, wskazując, że postawa podległych mu funkcjonariuszy przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu Źródło: KPP w Otwocku

- Apelujemy o czujność sąsiedzką. Razem zapobiegajmy przestępstwom i wykroczeniom. Zwracajmy uwagę na podejrzane osoby i zdarzenia oraz niezwłocznie zgłaszajmy je miejscowej policji, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w danej okolicy podsumowała policjantka.