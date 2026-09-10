Okolice Jest decyzja maszynistów w sprawie protestu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W czwartek w Warszawie przedstawiciele związku maszynistów kolejowych spotkali się z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Na piątek związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest - będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h., co może oznaczać opóźnienia w całej krajowej sieci kolejowej. Protest był początkowo zaplanowany na cały dzień.

"Na znak dobrej woli". Skrócą czas protestu

- Na znak dobrej woli zaapelujemy do rady krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12., tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu - powiedział Miętek dziennikarzom po spotkaniu.

I taka decyzja zapadła. Wieczorem poinformowała o tym Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów.

"W związku z deklaracją Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka dotyczącą niezwłocznego rozpoczęcia prac nad zmianami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami technicznymi służącymi poprawie bezpieczeństwa na polskiej kolei, w szczególności w obszarach wymagających natychmiastowej reakcji, w tym bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a także z deklaracją rozpoczęcia prac nad ustawą o czasie pracy maszynistów, Rada Krajowa ZZM uznaje te zapowiedzi za pierwszy krok w kierunku rozwiązania systemowych problemów, na które Związek zwraca uwagę od lat" - napisano w oświadczeniu. "W trosce o podróżnych oraz w geście dobrej woli Rada Krajowa ZZM zwraca się z apelem do maszynistów w całej Polsce, aby 11 września 2026 r., w godz. od 00.00 do 12.00, prowadzili pociągi przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe, niezależnie od ich kategorii, z prędkością bezpieczną, tj. do 20 km/h" - dodano.

Tym samym apel do maszynistów obowiązuje 11 września 2026 r. w godz. od 00.00 do 12.00, zamiast pierwotnie przyjętego zakresu całodobowego. Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

- Protest musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei zrozumieli, że jest problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą na służbę muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie - podkreślił już wcześniej Leszek Miętek.

"Skala opóźnień będzie znacząco mniejsza"

Prezes PKP Intercity zwrócił uwagę, że w przypadku ograniczenia protestu do godz. 12 skala opóźnień będzie znacząco mniejsza. - W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów - zapewnił Janusz Malinowski.

Podkreślił jednak, że mogą wystąpić przypadki, gdzie opóźnienia będą bardzo duże. Jako przykład wskazał linię kolejową Kraków - Zakopane. Wskazał, że pociągi jadące do Zakopanego będą mogły kończyć bieg w Krakowie, a dalej uruchamiana będzie komunikacja zastępcza, żeby zminimalizować opóźnienia.

Malinowski przekazał ponadto, że przewoźnik nie naliczy opłaty osobom, które zwrócą bilet na piątkowy przejazd.

Będą informatorzy na dworcach

PKP Intercity przekazało ponadto, że na wybranych dworcach do dyspozycji podróżnych będą informatorzy. Mają być oni obecni na stacjach: Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Szczecin, Katowice, Kraków Główny, Zakopane, Poznań Główny, Wrocław Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Informatorzy udzielą pasażerom bieżących informacji dotyczących kursowania pociągów, ewentualnych zmian oraz możliwości kontynuowania podróży.

Zwrócono się do pasażerów, by na bieżąco monitorowali rozkład jazdy pociągów na Portalu Pasażera.

Tragiczny wypadek na torach

Akcja maszynistów jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko DK 12, do którego doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym jedna osoba - pasażerka pociągu - zginęła. W czwartek rano prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych (ZZM) Leszek Miętek zapowiedział, że w piątek maszyniści w całej Polsce zwolnią na przejazdach kolejowo-drogowych do prędkości 20 km/h. Przyznał jednocześnie, że w związku z tym można się spodziewać dużych opóźnień na kolei.

Miętek pytany, ilu maszynistów może wziąć udział w proteście, wskazał, że na kolei pracuje około 14 tys. maszynistów. - Nie wszyscy są w związku, natomiast apel nasz jest skierowany do wszystkich maszynistów - podkreślił. Zapewnił, że wśród maszynistów jest "pełne poparcie dla tego typu działań". - Maszyniści będą stosowali się do tego apelu korzystając z przepisów prawa, głównie z kodeksu pracy - dodał związkowiec.

W środę około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko DK 12 doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którymi podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu.

W środę premier Donald Tusk ocenił, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe.

Minister infrastruktury zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. Klimczak zaznaczył, że zachowania, "które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane" - Tutaj sąd będzie zobligowany do kary więzienia, ale także do zabrania uprawnień na określony czas - powiedział.