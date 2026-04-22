800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
2 Brygada Rakiet (2BR) powstanie w ramach "Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP 2023 2025".
- Już niedługo 800 żołnierzy będzie stacjonować w tym regionie - zapowiedział szef MON podczas uroczystości, w której udział bierze też m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że utworzenie 2 Brygady Rakiet to inwestycja m.in. w nowe miejsca pracy. - Tutaj, do Gostynina, trafią wyrzutnie Chunmoo składane już w 70, a może nawet w 80 procentach w Polsce - podkreślił.
- Polonizujemy w ramach programu HOMAR-K wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe do obrony Rzeczpospolitej. Polonizujemy, czyli inwestujemy też w polski przemysł zbrojeniowy - stwierdził szef MON.
Jak dodał, Huta Stalowa Wola produkuje część wyrzutni K239 Chunmoo na podwoziu JELCZ.
- One są instalowane, a zgodnie z umową, którą podpisaliśmy we wrześniu 2025 r., firma Hanwha i WB Electronics budują wspólnie w Gorzowie Wielkopolskim największą tutaj w tej części Europy fabrykę dla pocisków rakietowych do tych wyrzutni - powiedział.
