800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet

Podpisany dokument dotyczy utworzenia 2 Brygady Rakiet, która będzie stacjonować w Łowiczu i Gostyninie
Rząd walczy o środki z SAFE, kiedy inne kraje wyciągają po nie ręce. Spór prezydenta z rządem ma konsekwencje
Źródło: Aleksandra Kąkol/Fakty po Południu TVN24
Powstanie 2 Brygada Rakiet, żołnierze będą stacjonować w Gostyninie na Mazowszu. W środę wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz popisał z burmistrz Gostynina Agnieszką Korajczyk-Szyperską list intencyjny w tej sprawie, dotyczący współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

2 Brygada Rakiet (2BR) powstanie w ramach "Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP 2023 2025".

- Już niedługo 800 żołnierzy będzie stacjonować w tym regionie - zapowiedział szef MON podczas uroczystości, w której udział bierze też m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że utworzenie 2 Brygady Rakiet to inwestycja m.in. w nowe miejsca pracy. - Tutaj, do Gostynina, trafią wyrzutnie Chunmoo składane już w 70, a może nawet w 80 procentach w Polsce - podkreślił.

- Polonizujemy w ramach programu HOMAR-K wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe do obrony Rzeczpospolitej. Polonizujemy, czyli inwestujemy też w polski przemysł zbrojeniowy - stwierdził szef MON.

Podpisany dokument dotyczy utworzenia 2 Brygady Rakiet, która będzie stacjonować w Gostyninie
Podpisany dokument dotyczy utworzenia 2 Brygady Rakiet, która będzie stacjonować w Gostyninie
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Jak dodał, Huta Stalowa Wola produkuje część wyrzutni K239 Chunmoo na podwoziu JELCZ.

- One są instalowane, a zgodnie z umową, którą podpisaliśmy we wrześniu 2025 r., firma Hanwha i WB Electronics budują wspólnie w Gorzowie Wielkopolskim największą tutaj w tej części Europy fabrykę dla pocisków rakietowych do tych wyrzutni - powiedział.

Wyrzutnia K239 Chunmoo
Wyrzutnia K239 Chunmoo
Źródło: MON
Pociski do wyrzutni K239 Chunmoo
Pociski do wyrzutni K239 Chunmoo
Źródło: plut. Wojciech Król/MON
