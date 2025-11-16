Starożytni hutnicy z Mazowsza. Produkowali żelazo nie tylko na własne potrzeby

Wykopaliska w Falentach Źródło: tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Na przełomie er na Mazowszu na masową skalę produkowano żelazo z rud darniowych.

Mazowiecki ośrodek hutniczy był rozległy. Żużle można znaleźć w wielu miejscach. Między Warszawą a Bzurą odkryto już 250 stanowisk hutniczych.

Żelazo z Mazowsza trafiało w różne rejony dzisiejszej Polski i nie tylko. Produkowana z niego była między innymi różnego typu broń i narzędzia.

Odkrywane są całe osady hutnicze. Ich części produkcyjne są już w miarę dobrze przebadane, w przeciwieństwie do mieszkalnych. "Jesteśmy na początku przygody" - mówią archeolodzy.

Trzeba przejść bramą od alei Hrabskiej i wejść na teren pałacu w Falentach. Za parkingiem i znajdującym się na lewo pałacem rozpoczyna się lasek. To tam pracowali archeolodzy. Wykonali wykop o powierzchni 25 metrów kwadratowych i głębokości około półtora metra. Spod warstwy ziemi w niektórych miejscach wyłaniały się skały, swoim wyglądem przypominające nieco meteoryty. To kloce żużla - pozostałości pieców hutniczych. Znaleziono ich siedem. Mają starożytny rodowód i mogą pochodzić z I wieku przed naszą erą. Wówczas działała tam osada hutnicza, w której wytapiano żelazo.