Okolice

Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe

Sierpc (zdjęcie ilustracyjne)
Syreny alarmowe Warszawa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W niedzielę przed południem w powiecie sierpeckim mieszkańcy usłyszeli dźwięk syren alarmowych. Jak poinformowała lokalna jednostka straży pożarnej, były to testy systemu alarmowania ludności cywilnej.

Pierwszą informację o włączeniu syren alarmowych otrzymaliśmy na Kontakt24. "W powiecie sierpeckim, w gminie wiejskiej Sierpc ogłoszono alarm - syreny wyły przez trzy minuty modulowanym dźwiękiem" - poinformował zaniepokojony mieszkaniec miejscowości Dziembakowo w powiecie sierpeckim.

"To tylko ćwiczenia"

Okazało się, że są to zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania.

"Dziś (niedziela, 7 grudnia - red.) w godzinach przedpołudniowych na terenie powiatu sierpeckiego zostaną przeprowadzone próbne uruchomienia syren alarmowych w ramach sprawdzenia systemu alarmowania ludności. Prosimy, aby w czasie trwania prób zachować spokój. To tylko ćwiczenia – nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców" - informowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Goleszyn.

"Celem uruchomienia syren jest sprawdzenie sprawności urządzeń oraz doskonalenie procedur związanych z bezpieczeństwem mieszkańców" - poinformowano w komunikacie.

Syreny wyły w Lubartowie

W sobotę nad ranem w Lubartowie (województwo lubelskie) również zawyły syreny alarmowe. Miało to związek z porannym operowaniem sił powietrznych w polskiej przestrzeni po ataku Rosji na Ukrainę.

- Powiatowe centrum podjęło taką decyzję samodzielnie. Wojewoda oczekuje teraz na raport na jakiej podstawie uruchomiono syreny, ma być pilnie przygotowany - powiedział rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.

Wojewoda lubelski chce wiedzieć, skąd pochodziła informacja o potencjalnym zagrożeniu i czy prawidłowo zadziałały procedury.

- Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, otrzymali oni bliżej niesprecyzowaną informację z innego podmiotu, nieuprawnionego w rozumieniu procedury - powiedział przedstawiciel wojewody lubelskiego.

W tych dniach będą wyły syreny

W tych dniach będą wyły syreny

Śródmieście
Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

TVN24

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

Sierpc
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki