Olbrzymi korek na A2 po zderzeniu dwóch aut

Ogromne utrudnienia na trasie A2, na wysokości miejscowości Dąbrówka. Drogowcy poinformowali, że trwają tam działania policji. Kierowcy jadący w kierunku Warszawy stoją w kilkunastokilometrowym korku.

"Utrudnienie na A2, odcinek w. Wiskitki - w. Grodzisk Mazowiecki, m. Dąbrówka (woj. mazowieckie) km 435+300. Doszło do zablokowania jezdni w kierunku Warszawy na czas działań policji" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tuż przed godziną 15 na miejsce dojechał reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Korek ciągnie się na 17 kilometrów - wskazał nasz reporter. Na zdjęciach od niego widać, jak policja prowadzi na jezdni czynności z kilkoma osobami. Później dodał: - Ostatecznie było ponad 20 kilometrów zatoru, który teraz się będzie rozładowywał. Służby udostępniły kierowcom lewy pas ruchu.

O to, co wydarzyło się na A2 zapytaliśmy policję w Grodzisku Mazowieckim. - Około 11.30 było tam zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Pasażer bmw trafił do szpitala. Policjanci wykonują na miejscu czynności - podała asp. szt. Katarzyna Zych, rzeczniczka tamtejszej policji.

Wypadek na A2 Wypadek na A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl