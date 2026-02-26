Logo TVN Warszawa
Okolice

Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"

Woda zalała kilka posesji
Rzeka Wkra wystąpiła z koryta
Źródło: TVN24
Rzeka Wkra w czwartek wystąpiła z koryta z powodu zatoru lodowego. W gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim strażacy zabezpieczali budynki. 24 posesje zostały częściowo zalane.

"W wyniku powstałego zatoru na rzece woda zaczęła zalewać okoliczne domy oraz posesje" - poinformowała w czwartek we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Strażacy z powiatu nowodworskiego skupili się na ograniczeniu zalewania kolejnych terenów, a także zabezpieczyli zagrożone budynki.

Na miejscu, między miejscowościami Błędowo i Borkowo, był reporter TVN24 Paweł Popowski. - Wczoraj, jak podaje MSWiA, na miejscu pracowało co najmniej kilkanaście zastępów straży pożarnej w związku z tym, że rzeka wylała - powiedział.

Reporter zwrócił uwagę na niewysoki wał, składający się z worków z piaskiem, który został ułożony wzdłuż lokalnej drogi.

"Sytuacja wciąż jest niebezpieczna"

- W nocy mieliśmy lekki przymrozek i choć ta woda wylała, to teraz jest wszystko przymarznięte. Ziemia też jest twarda, więc da się tędy przejść, ale sytuacja wciąż jest niebezpieczna, bo znajdujemy się w pobliżu różnych posesji - powiedział Paweł Popowski.

W czwartek, gdy woda wystąpiła z koryta, rzeka Wkra osiągnęła poziom wyższy niż 300 centymetrów. W nocy poziom wody wynosił około 290 centymetrów. - Jednak nad ranem poziom wzrósł o kolejne około dwóch centymetrów - przekazał reporter TVN24, dodając, że obecnie sytuacja wydaje się stabilna.

Zalane posesje

O działaniach opowiedział nam kpt. Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Według jego relacji, strażacy w czwartek po godzinie 15 udali się na rozpoznanie w związku z wydaniem komunikatu hydrologicznego o podwyższeniu stanów alarmowych rzeki Wkry w miejscowości Błędowo w gminie Pomiechówek.

Źródło: tvnwarszawa.pl
- Tam na rzece Wkrze powstał częściowy zator. - Spiętrzyła się woda i podniósł się jej poziom w miejscowościach znajdujących się poniżej Błędowa - wyjaśnił kpt. Paweł Plagowski. - Częściowemu zalane zostały 24 posesje, są wśród nich budynki zamieszkania okresowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń - dodał Plagowski.

Strażacy zabezpieczyli teren przy pomocy worków z piaskiem oraz monitorują stan wody. Działają wspólnie ze służbami zarządzania kryzysowego na poziomie starostwa.

W pobliżu miejsca, gdzie wylała Wkra, znajdują się domy letniskowe.

"Nie ma paniki, obserwujemy sytuację"

- Wczoraj dwukrotnie przyjeżdżali do miejscowości strażacy, rozmawiałem z nimi i zapewniali, że sytuacja obecnie jest pod kontrolą i tak to też wygląda - powiedział nam pan Maciej, mieszkaniec okolicy. - Nie ma u nas paniki, na razie obserwujemy sytuację. Ja zaraz jadę po zakupy, ale na razie tylko bieżące, bo nie ma potrzeby robienia większych zapasów - dodał.

Sztab kryzysowy

W Błędowie powołano sztab kryzysowy. - Na miejscu byli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski oraz mazowiecki komendant wojewódzki PSP gen. Artur Gonera wraz z grupą operacyjną - przekazał Plagowski.

Do sprawy odniosło się także MSWiA, które na portalu X zamieściło wpis, w którym m.in. poinformowało, iż "rzeka wystąpiła z koryta z powodu zatoru lodowego". "Poziom wody stabilny, na wodowskazie Borkowo woda opada" - dodano. Przekazano, że "służby ułożyły worki i rękawy z piaskiem, a teraz ukierunkowują rozlewisko do koryta rzeki". "Zagrożonych podtopieniem jest ok. 20 posesji (domki letniskowe i całoroczne), zalane 4 garaże" - napisało MSWiA na platformie X.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia. Obowiązuje na obszarze zlewnia Wkry, obejmującym zasięgiem województwo mazowieckie oraz powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, przasnyski, pułtuski, płocki, płoński, sierpecki, żuromiński.

"W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - podano w komunikacie.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska, Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Cichy/Kontakt24

