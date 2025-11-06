Logo TVN Warszawa
Okolice

Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Prokuratura umorzyła sprawę

Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Źródło: Iłżecka TV
Prokuratura Rejonowa w Lipsku uznała, że przyczyną wypadku śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne (Mazowieckie) było niezachowanie ostrożności przez pilota podczas schodzenia do lądowania. W konsekwencji maszyna zahaczyła o linię energetyczną, a pasażer helikoptera został ranny. Mimo to prokuratura umorzyła sprawę. Dlaczego?

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, Prokuratora Rejonowa w Lipsku umorzyła dochodzenie prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania w 3 sierpnia 2025 roku w Błazinach Górnych wypadku w ruch powietrznym.

Przypomniała, że "pilot śmigłowca typu Guimbal Cabri G2, podchodząc do lądowania zaczepił płozami śmigłowca o linię energetyczną średniego napięcia, doprowadzając do jego upadku na ziemię, w następstwie czego pasażer doznał obrażeń naruszających czynności narządu ciała na czas przekraczający dni 7, tj. o przestępstwo określone w art. 177 par. 1 Kodeksu karnego".

I dodała, że "decyzja prokuratora o umorzeniu dochodzenia na podstawie artykułu 17 par. 1 punkt 10 Kodeksu postępowania karnego, wobec braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, zapadła w dniu 21 października 2025 roku". Decyzja jest prawomocna.

Śmigłowiec zahaczył o linie energetyczne. "Poszybował w dół"

Śmigłowiec zahaczył o linie energetyczne. "Poszybował w dół"

TVN24
Samolot lądował awaryjnie. Oględziny zakończone, na razie zostaje w bagnie

Samolot lądował awaryjnie. Oględziny zakończone, na razie zostaje w bagnie

Wynajął śmigłowiec, na pokład zabrał ojca

Ja ustalili śledczy, tego dnia mężczyzna posiadający licencję pilota wynajął śmigłowiec typu Guimbal Cabri G2 na potrzeby prywatnego przelotu w okolicach Radomia.

Prokurator Góźdź przedstawiła przebieg zdarzeń: - Przed rozpoczęciem lotu pilot przeprowadził przegląd śmigłowca. Nie stwierdziwszy nieprawidłowości uruchomił śmigłowiec i wykonał lot próbny wokół lotniska, a około godziny 16:10 rozpoczął lot w kierunku miejscowości Rzęchów i kolejnych miejscowości, lądując w nich za każdym razem na powierzchni trawistej prywatnych posesji.

W Rzeczniowie pilot wylądował na posesji swego ojca, którego zabrał na pokład śmigłowca. Zdaniem śledczych lot odbywał się w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych i dobrej widoczności, na wysokości około 600 metrów nad ziemią.

- Zbliżając się do Błazin Górnych, pilot śmigłowca, przystępując do lądowania, na wysokości około 7-9 metrów nad ziemią, przy prędkości około 110 kilometrów na godzinę, zahaczył płozami o przewody linii energetycznej średniego napięcia i doprowadził do uderzenia śmigłowca dolną częścią jego kadłuba o ziemię. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznał pasażer śmigłowca, ojciec pilota - wskazała prokurator Aneta Góźdź.

Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Źródło: Iłżecka TV

Dlaczego zapadła decyzja o umorzeniu sprawy?

Jak ustalono, pilot śmigłowca był trzeźwy. W sprawie tej raport dotyczący okoliczności i przyczyn zdarzenia opracowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

- W oparciu o ów raport i pozostały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, prokurator ustalił, że na zaistnienie wypadku nie miał wpływu stan techniczny śmigłowca. Przyczyną wypadku było niezachowanie należytej ostrożności podczas schodzenia do lądowania i w konsekwencji niedostrzeżenie przez pilota trakcji linii energetycznej średniego napięcia - poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Zgodnie z treścią art. 177 par. 3 Kodeksu karnego, jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa z art. 177 par. 1 Kodeksu karnego następuje na jej wniosek.

Tymczasem ojciec pilota nie złożył wniosku o ściganie karne sprawcy wypadku. W tej sytuacji, stosując art. 17 par. 1 punkt 10 Kodeksu postępowania karnego, "prokurator obowiązany był umorzyć to postępowanie bez przedstawienia sprawcy zarzutu".

