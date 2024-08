Dryfowali po zalewie, nie mogli wrócić na brzeg

- Pływaj tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Z policyjnych statystyk wynika, że do największej liczby utonięć dochodzi w miejscach niestrzeżonych, lecz nie zabronionych. W następnej kolejności wypadki utonięć występują podczas kąpieli w miejscach zabronionych, ogólnie pojętej nieostrożności nad wodą oraz braku rozwagi w czasie łowienia ryb. - Ogólnie pojęta nieostrożność nad wodą dotyczy zwłaszcza: kąpieli w miejscach niestrzeżonych, wskakiwania do wody bez schłodzenia ciała, wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, kąpieli w wodzie nieznanej, odpływania daleko od brzegu, kąpieli po zmroku lub podczas ograniczonej widoczności, nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu pływającego, nieznajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie. - Statystyki policyjne wskazują, że do największej liczby utonięć dochodzi na rzekach. Kolejnym niebezpiecznym miejscem, gdzie odnotowano najwyższą liczbę utonięć są jeziora. Najwięcej zagrożeń dotyczących tonięcia policjanci odnotowali w godzinach popołudniowych. Zdarzenia najczęściej dotyczyły osób powyżej 50 roku życia oraz osób w przedziale wiekowym pomiędzy 31-50 rokiem życia. - Nie spożywaj alkoholu w miejscach publicznych takich jak plaża. Pamiętaj, na nowo otwartym Moście pieszo-rowerowy w Warszawie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze aresztu lub grzywny nie niżej niż 2500 złotych. - Szlak wodny to też droga! Przestrzegaj znaków na wodzie, bądź uprzejmy, pamiętaj o zasadzie ruchu prawostronnego. Pamiętaj, jeśli znajdujesz się na mniejszej jednostce pływającej z większą możliwością manewru, ustąp pierwszeństwa. - Zadbaj o prawidłowe wyposażenie na łodzi czy statku. Statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodne z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku kiedy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających. Zgodnie z Ustawą o Żegludze Śródlądowej statkiem jest urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego.