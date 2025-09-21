Zderzenie czterech aut na A2, dwie osoby w szpitalu, objazdy

Grodzisk Mazowiecki Źródło: Google Earth

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.18. Dotyczyło zderzenia trzech pojazdów na 428. kilometrze A2 w kierunku Poznania. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej, w tym z Grodziska Mazowieckiego, a także z OSP Baranów. Po dojeździe na miejsce stwierdzono zderzenie czterech pojazdów: trzech osobowych i jednego dostawczego typu bus, który znajdował się na boku, na lewym pasie - wskazał młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z grodziskiej straży pożarnej.

Jak dodał strażak, w wyniku zdarzenia dwie osoby wymagały hospitalizacji. Autostrada w tym miejscu jest nieprzejezdna. Policja kieruje na objazdy.

O utrudnieniach poinformowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak przewidują drogowcy, mogą one potrwać nawet do około godziny 17.

Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: tvnwarszawa.pl

Wypadek na A2 (Mazowieckie) Źródło: Monika/Kontakt24