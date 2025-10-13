Dąb Fabrykant Europejskim Drzewem Roku 2023

"Potężna topola kanadyjska z Ochoty zwyciężyła w tegorocznej edycji naszego plebiscytu i tym samym będzie reprezentowała Warszawę w ogólnopolskim konkursie" – poinformował Zarząd Zieleni.

Zwycięskie drzewo rośnie przy ulicy Grójeckiej 95, nieopodal pomnika "Barykada Września", upamiętniającego heroicznych obrońców Ochoty z września 1939 roku. Jak przyznali stołeczni ogrodnicy, "niejako pełni przy nim wartę". Obecnie topola znajduje się na terenie realizowanej miejskiej inwestycji, polegającej na budowie miejskich mieszkań TBS.

Oddano prawie 10 tysięcy głosów

Tegoroczna rywalizacja była zacięta, w tym roku mieszkańcy zgłosili do konkursu aż 43 drzewa, spośród których, decyzją jury plebiscytu, do finałowego głosowania przeszło 12 roślin. Każda z nich reprezentowała swoją dzielnicę. Jak wyliczył Zarząd Zieleni, zwycięska topola kanadyjska "zdobyła ponad połowę z blisko 10 tysięcy oddanych głosów".

Na drugim miejscu konkursu uplasował się dąb "Geralt" z Pragi Północ, zaś miejsce trzecie przypadło bielańskiej topoli czarnej.

Trzecia edycja dendrokonkursu

Tegoroczny konkurs był trzecią odsłoną edycji konkursu na Warszawskie Drzewo Roku. Plebiscyt jest częścią większego projektu "W koronach miasta" realizowanego w stolicy już od 2019 roku. "Poprzez działania edukacyjne – warsztaty, spacery czy pikniki, nasi edukatorzy i dendrolodzy dzielą się swoją wiedzą na temat drzew, ich wpływu na przestrzeń miejską, powietrze, temperaturę oraz na jakość życia mieszkańców miasta – ludzi i zwierząt" – wyjaśnili ogrodnicy.

Plebiscyt organizuje stołeczny Zarząd Zieleni.

W ubiegłym roku tytuł Warszawskiego Drzewa Roku przypadło oliwnikowi wąskolistnemu z Ursusa, z osiedla Niedźwiadek. Pierwszą zaś edycję konkursu wygrał dąb "Robert" z Białołęki.

Spacer dendrologiczny

Tegoroczne drzewo roku zostanie uhonorowane pamiątkową tabliczką podczas spaceru dendrologicznego, który odbędzie się w niedzielę, 19 października, o godz. 12.00. Spotkanie poprowadzi przyrodnik Marek Suchodolski. Spacer rozpocznie się tuż przy zwycięskim drzewie na ulicy Grójeckiej 95 przy Tablicy Tchorka.

