Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy

Na placu Zawiszy był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Do zdarzenia doszło na torowisku tramwajowym. Brały w nim udział dwa samochody osobowe: dacia i bmw. Jeden z samochodów, ciemniejsze bmw, jest obrócony w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy. Srebrna dacia wjechała w sygnalizator, który jest całkowicie przewrócony oraz w znak - relacjonował reporter.

Na miejscu swoje czynności prowadzi policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.11. W zdarzeniu udział brały dacia i bmw. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że dacia, jadąc od ulicy Raszyńskiej, wjechała na rondo na czerwonym świetle. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, są trzeźwi. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na części placu Zawiszy nie działa sygnalizacja świetlna.

Tramwaje były na objazdach

Na miejscu były karetki, dwa zastępy straży pożarnej i policja, a także nadzór ruchu. Torowisko w kierunku Woli było zablokowane. Tramwaje kursujące w kierunku Śródmieścia i Włoch, kierowane były nadzór ruchu. Na ulicy tworzyły się korki.

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie placu Zawiszy trwają utrudnienia w kursowaniu linii 1,22,24" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w komunikacie z godziny 10.43. Jak podano, możliwe były opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów zakończyły się. - Strażacy właśnie uprzątnęli torowisko, tramwaje kursują w obu kierunkach - poinformował o godzinie 11.30 - reporter.

