Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy

Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na placu Zawiszy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na placu Zawiszy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na placu Zawiszy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na placu Zawiszy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na placu Zawiszy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na placu Zawiszy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na placu Zawiszy zderzyły się dwa samochody osobowe. Do zdarzenia doszło na torowisku tramwajowym. Przewrócony został sygnalizator, nie działa część sygnalizacji świetlnej. Jak wynika z ustaleń policji, jedno z aut wjechało na rondo na czerwonym świetle. Były utrudnienia w kursowaniu tramwajów.

Na placu Zawiszy był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Do zdarzenia doszło na torowisku tramwajowym. Brały w nim udział dwa samochody osobowe: dacia i bmw. Jeden z samochodów, ciemniejsze bmw, jest obrócony w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy. Srebrna dacia wjechała w sygnalizator, który jest całkowicie przewrócony oraz w znak - relacjonował reporter.

Na miejscu swoje czynności prowadzi policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.11. W zdarzeniu udział brały dacia i bmw. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że dacia, jadąc od ulicy Raszyńskiej, wjechała na rondo na czerwonym świetle. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, są trzeźwi. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na części placu Zawiszy nie działa sygnalizacja świetlna. 

Tramwaje były na objazdach

Na miejscu były karetki, dwa zastępy straży pożarnej i policja, a także nadzór ruchu. Torowisko w kierunku Woli było zablokowane. Tramwaje kursujące w kierunku Śródmieścia i Włoch, kierowane były nadzór ruchu. Na ulicy tworzyły się korki.

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie placu Zawiszy trwają utrudnienia w kursowaniu linii 1,22,24" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w komunikacie z godziny 10.43. Jak podano, możliwe były opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów zakończyły się. - Strażacy właśnie uprzątnęli torowisko, tramwaje kursują w obu kierunkach - poinformował o godzinie 11.30 - reporter.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24
tak banery dla macka_loza prasowa_19

"Loża prasowa" w TVN24
NA ŻYWO

tak banery dla macka_loza prasowa_19
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieTramwajKomunikacja MiejskaUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Zderzenie na Bródnie
Kolizja na Bródnie
Targówek
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
Okolice
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
Wola
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Okolice
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Mokotów
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
Okolice
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
Śródmieście
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
Dariusz Gałązka
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
Wawer
Sesja budżetowa Rady Warszawy
"Metro jedzie do Ursusa". Budżet na przyszły rok przyjęty
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki