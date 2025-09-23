Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka

Pożar przy Żwirki i Wigury Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt 24. Dym był widoczny z daleka, nawet z okolic Warszawy.

"Wybuch w budynku na ul. Żwirki i Wigury 25 w Warszawie" - przekazało na X pogotowie ratunkowe "Meditrans". "Uwaga kierowcy. Poważne utrudnienia w ruchu w kierunku wyjazdu z Warszawy. Apelujemy o omijanie ulicy Żwirki i Wigury" - dodano we wpisie. W późniejszej rozmowie rzecznik warszawskiego pogotowia Piotr Owczarski, sprecyzował, że wybuch mieli słyszeć świadkowie. - Budynek objęty jest bardzo dużymi płomieniami - dodał.

- Pali się pustostan. Na razie nic nie wiadomo o osobach poszkodowanych - potwierdził Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Trwa akcja gaśnicza.

Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej. - Pożar wybuchł w pustostanie. To budynek murowany. Pożarem objęty jest drewniany dach, zawalił się on do środka. Nie ma osób poszkodowanych – podał asp. Tomasz Łukasik ze stołecznej straży pożarnej. Strażak nie potwierdził o wybuchu. Policjant również nie miał informacji, by na miejscu coś wybuchło.

Po godzinie 19.30 pożar był opanowany. Strażacy sprawdzali dokładnie wnętrza budynku.

W związku z akcją służb, tworzył się korek w kierunku wyjazdu z Warszawy.

Pod adresem Żwirki i Wigury 25 znajduje się historyczny budynek, tzw. Willa Artura Stefańskiego. Obiekt od lat popadł w ruinę, był niezamieszkany.

Pożar na Ochocie Pożar na Ochocie, Warszawa Źródło: Dipindi/Kontakt24 Pożar budynku przy Żwirki i Wigury Źródło: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie / X Pożar budynku przy Żwirki i Wigury Źródło: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie / X Pożar budynku przy Żwirki i Wigury Źródło: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie / X

Pożar w Warszawie Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pożar w Warszawie Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pożar w Warszawie Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pożar w Warszawie Źródło: FurorDivinus/Kontakt24