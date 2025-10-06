Rowerzystka potrącona przez tramwaj Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia na Bródnie doszło po godzinie 21. Jak podała na X wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego "Meditrans", 40-letnia rowerzystka została potrącona przez tramwaj. Czynności medyczne na miejscu wypadku prowadziły dwa zespoły ratownictwa. Kobieta "przytomna z licznymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala".

Ok godz. 21. 12 na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza z Rembielińską na Bródnie 40-letnia rowerzystka została potrącona przez 🚋. Na miejscu med. czynności ratunkowe prowadziły 2️⃣ 🚑. 👱 przytomna z licznymi obrażeniami ciała została przewieziona do 🏥 🚓 ustala przyczyny wypadku. pic.twitter.com/oawZJxRvx2 — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) October 6, 2025 Rozwiń

Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, zderzenie miało miejsce przed skrzyżowaniem z Kondratowicza i Bazyliańską.

- Po wyhamowaniu rower znajdował się pod tramwajem, około 10 metrów za przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Skrzyżowanie jest oznakowane sygnalizacją świetlna - relacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszwaa.pl. - Na czas pomocy poszkodowanej i pracy policji tramwaje nie kursowały. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Około godziny 22.10 tramwaje wznowiły kursowanie - dodał.

Utrudnienia dotyczyły linii 1, 3, 4. Jak informował Zarząd Transportu Miejskiego, na rondzie Żaba, tramwaje były zawracane.

