Do zdarzenia na Bródnie doszło po godzinie 21. Jak podała na X wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego "Meditrans", 40-letnia rowerzystka została potrącona przez tramwaj. Czynności medyczne na miejscu wypadku prowadziły dwa zespoły ratownictwa. Kobieta "przytomna z licznymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala".
Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, zderzenie miało miejsce przed skrzyżowaniem z Kondratowicza i Bazyliańską.
- Po wyhamowaniu rower znajdował się pod tramwajem, około 10 metrów za przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Skrzyżowanie jest oznakowane sygnalizacją świetlna - relacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszwaa.pl. - Na czas pomocy poszkodowanej i pracy policji tramwaje nie kursowały. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Około godziny 22.10 tramwaje wznowiły kursowanie - dodał.
Utrudnienia dotyczyły linii 1, 3, 4. Jak informował Zarząd Transportu Miejskiego, na rondzie Żaba, tramwaje były zawracane.
